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2020年08月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年8月18日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

旅映画級の空撮や大人数の集合写真を簡単に撮れるDJIの空撮ドローン「Mavic Air 2」｜@DIME アットダイム

建設業者の生産性向上を支援するドローンソフトウェアを開発・提供する株式会社CLUEに出資｜MAKOTOのプレスリリース

Kizuna AI×花譜コラボシングル「愛と花」が9月23日に発売決定！本日より予約受付開始！｜Kizuna AI株式会社のプレスリリース

ヒトの痛みを軽減するＡＩ活用システムの仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ウェイモ、クルーズ…自動運転トップ5社のエンジニア給与額が判明。1200万円台から2500万円台まで | Business Insider Japan

冷蔵庫のＩｏＴ化で進化する食材管理機能買い忘れや二重購入を防ぐ | 電波新聞デジタル

東大発のソナス、IoT無線通信を省電力化　　:日本経済新聞

医療ロボット実用化に向け治験へ　岡山大大学院の平木准教授ら

自動運転車のスタートアップのAutoXが上海でロボタクシーサービスを開始 | TechCrunch Japan

屋内外両用ドローン　京都の企業、徳島大などと　　:日本経済新聞

令和2年度「AI Quest」の参加者の募集を開始しました （METI/経済産業省）

社会人2,000人に調査、47%が「日常生活で人工知能が役に立っていると思う」と回答｜ディップのプレスリリース

＜東証＞ファナックが安い　「協働ロボ増産」報道　　:日本経済新聞

京大発新興、不良品判別AIを無料で　製造業にソフト提供　:日本経済新聞

ファッションの好みAI診断　ZOZO、技術無償公開　物販や書籍 多分野に応用　:日本経済新聞

トランプ大統領搭乗のエアフォース・ワン、あわやドローンと衝突 | FlyTeam ニュース

『としまえん』94年の歴史でドローン撮影は初！ライセンス藤原が閉園間近の『としまえん』をドローン撮影｜吉本興業株式会社のプレスリリース

雨の中で飛べるドローンなら雨天撮影もOKです | ＆GP

ユニバーサルロボット、初級者を対象にした協働ロボット導入ウェビナーシリーズの9月開催予定を発表｜Universal Robots A/Sのプレスリリース

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