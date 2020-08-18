2020年08月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
旅映画級の空撮や大人数の集合写真を簡単に撮れるDJIの空撮ドローン「Mavic Air 2」｜@DIME アットダイム
建設業者の生産性向上を支援するドローンソフトウェアを開発・提供する株式会社CLUEに出資｜MAKOTOのプレスリリース
Kizuna AI×花譜コラボシングル「愛と花」が9月23日に発売決定！本日より予約受付開始！｜Kizuna AI株式会社のプレスリリース
ヒトの痛みを軽減するＡＩ活用システムの仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ウェイモ、クルーズ…自動運転トップ5社のエンジニア給与額が判明。1200万円台から2500万円台まで | Business Insider Japan
冷蔵庫のＩｏＴ化で進化する食材管理機能買い忘れや二重購入を防ぐ | 電波新聞デジタル
東大発のソナス、IoT無線通信を省電力化 :日本経済新聞
医療ロボット実用化に向け治験へ 岡山大大学院の平木准教授ら
自動運転車のスタートアップのAutoXが上海でロボタクシーサービスを開始 | TechCrunch Japan
屋内外両用ドローン 京都の企業、徳島大などと :日本経済新聞
令和2年度「AI Quest」の参加者の募集を開始しました （METI/経済産業省）
社会人2,000人に調査、47%が「日常生活で人工知能が役に立っていると思う」と回答｜ディップのプレスリリース
＜東証＞ファナックが安い 「協働ロボ増産」報道 :日本経済新聞
京大発新興、不良品判別AIを無料で 製造業にソフト提供 :日本経済新聞
ファッションの好みAI診断 ZOZO、技術無償公開 物販や書籍 多分野に応用 :日本経済新聞
トランプ大統領搭乗のエアフォース・ワン、あわやドローンと衝突 | FlyTeam ニュース
『としまえん』94年の歴史でドローン撮影は初！ライセンス藤原が閉園間近の『としまえん』をドローン撮影｜吉本興業株式会社のプレスリリース
雨の中で飛べるドローンなら雨天撮影もOKです | ＆GP
ユニバーサルロボット、初級者を対象にした協働ロボット導入ウェビナーシリーズの9月開催予定を発表｜Universal Robots A/Sのプレスリリース