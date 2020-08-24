2020年08月24日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ＶＲの世界体験に歓声 福島ロボットテストフィールド見学会：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet
AIがクマから守ります！ 会津大学が開発した「野生動物警報システム」とは！？【福島発】
犬型ロボ｢Spot｣は買えずとも｢AlphaDog｣は最安60万円からあるぞ | ギズモード・ジャパン
搬送用ロボット、アバターロボットに最適なローバー型ロボットフレーム「AT-CARTベーシック」をリリース｜株式会社アトラックラボのプレスリリース
車両型ロボット用モーター駆動ユニット「AT-ESC100」を発売｜株式会社アトラックラボのプレスリリース
オフロード走行に適したローバー型ロボットプラットフォーム「AT-BUGGY」をリリース｜株式会社アトラックラボのプレスリリース
双方向掃除ロボット商用化韓国LGエレ、AI機能搭載 | 電波新聞デジタル
保育士の負担軽減に タブレット一体型ロボット「こくり」が9月に発売 | Techable(テッカブル)
「第9回ロボット大賞」が8/31まで募集受付中 優れたロボットや関連技術などを表彰 | https://t.co/NDtzjLwcRs
メドメインが複数の病院グループ等から11億円の資金調達を実施 – 病理AIソリューション「PidPort」を提供｜メドメイン株式会社のプレスリリース
ダイヘンの協働ロボ がUR＋」に認証ユニバーサルロボット | 電波新聞デジタル
アイロボット、量販店でブランドブース展開ア「ルンバ」「ブラーバ」普及へ製品の魅力、動作を体感 | 電波新聞デジタル
モスバーガーが非接触のアバターロボ 店員を転送する新メディア：日経クロストレンド
KDDIと伊那市が「スマートドローン」を使う配送サービス、その仕組みと課題 | 日経クロステック（xTECH）
ホチキスを自動で取り外して電子化、三菱UFJ銀行が導入するAIロボットの実力 | 日経クロステック（xTECH）
価格は米国製の1／100――中国製軍用ドローンが売り込まれるリビア内戦(六辻彰二) – 個人 – Yahoo!ニュース
「第4回AIエッジコンテスト」を開催します （METI/経済産業省）
東京大学教授 松尾豊氏が、Telexistence株式会社のAI技術顧問に就任*｜Telexistence株式会社のプレスリリース
31機器を無料貸し出し 介護ロボット普及へ新事業〈厚労省〉 – 福祉新聞
【福岡】小児歯科治療 ロボで実習 福岡歯科大に導入 危機管理学ぶ : yomiDr./ヨミドクター（読売新聞）
ユニバーサルロボット、「ITmedia Virtual EXPO 2020秋」に出展｜Universal Robots A/Sのプレスリリース
米連邦航空局、空港向け不審ドローン検知システムの評価試験を年内開始 – Engadget 日本版
新型コロナ:ゼンリン系、バス内の混雑度を計測 「カメラ×AI」で :日本経済新聞
“アバターロボット”でコミュニケーション、ＡＮＡグループ実験（2020年8月24日）｜BIGLOBEニュース
留守番のペットを癒してくれる 四輪タイプのロボット「Pumpkii」 | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア
QYSEA社製 高い耐久性を備えた産業向け 水中作業用 水中ドローン「FIFISH V6 PLUS」発売｜CFD販売株式会社のプレスリリース
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