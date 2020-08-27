2020年08月27日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
AIによる創造的破壊に日米で大きな認識差–PwCが2020年の予測調査 – ZDNet Japan
【いま、ここにあるエッジAI】ギザギザ画像とはおさらば。AIが高解像度化するTopaz Labsの「Gigapixel AI」 – PC Watch
神戸新聞NEXT｜医療ニュース｜ロボットで病室消毒 個室は５分で除菌 兵庫県立の９病院
日立がモノタロウの搬送ロボ４００台導入、作業効率３倍に！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロボットが教えてくれる「偏見のない世界」の作り方（清水 修,ブルーバックス編集部） | ブルーバックス | 講談社（1/8）
サービス差別化、ロボ用途拡大を :日本経済新聞
ドローンという脅威 盲点突く攻撃、至難の防御 （写真=ロイター） :日本経済新聞
電子工学：超小型の4足歩行ロボット | Nature | Nature Research
日本通運、協働型ピッキングロボ、品川倉庫で本格稼働。他拠点への導入も視野|日本海事新聞 電子版
ロボットコンピューター用19.5V小型DC-DCコンバーター「AT-DC19.5-100」を発売｜株式会社アトラックラボのプレスリリース
配送ロボット企業PUDUテクノロジーはＢ＋ラウンドで1億元を調達 セコイア・キャピタル・チャイナファンドがリードインベスター | 朝日新聞デジタル＆M（アンド・エム）
韓国版ウーバーイーツ｢ベミン｣ ロボット配達や小規模店へのネット講座でコロナ下の飲食店をサポート | ワールド | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
新型コロナ:CO2濃度で「3密」検知のIoTシステム、産学共同で実験 :日本経済新聞
MonotaRO、無人搬送ロボットと倉庫制御システムを導入–ピッキング作業の効率向上 – ZDNet Japan
「AI美空ひばり」どこまでがAIでどこまでが人なのか | https://t.co/NDtzjLwcRs
【寄稿】モバイルファーストの次に来る世界（前編） 音声認識テクノロジーで拡がるパーソナライゼーションの可能性 – ROBOTEER（ロボティア）
コンベア型ソーティングロボット「t-Sort+」を独自開発システムWESと共に提供開始｜プラスオートメーション株式会社のプレスリリース
ソフトバンク、戸建て向けIoT宅配ボックスの実証実験 | マイナビニュース
ロボットのバーテンダーが普通になる日（Bloomberg） – Yahoo!ニュース
ロボットレストラン、太陽光で除菌できる布、自転車中心の再開発…コロナ禍で早まった「未来社会」の実例が続々【連載】オランダ発スロージャーナリズム（27）（FINDERS） – Yahoo!ニュース
NEDO 人と共に進化するAI技術で労働生産性を向上 – 日刊ケミカルニュース