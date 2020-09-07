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2020年09月07日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年9月7日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

人類は宇宙でどうやって「性欲」を満たすのか？　AI研究者らが真剣に考察（クーリエ・ジャポン） – Yahoo!ニュース

「遠隔移民」やAIで労働力代替加速　ボールドウィン氏: 日本経済新聞

紫外線を照射しながら室内空間の除菌をするRoundyedgeの⾃律⾛⾏型ロボット「UVDoctor Robo」｜@DIME アットダイム

“弱いロボット”図書館来場者と触れあう　愛知・田原：中日新聞Web

社会の価値観が反映された技術をつくるために：フェイフェイ・リーが語る「人間中心のAI」への道（前編） | https://t.co/g0yRGRzGa6

ロボット科学教育CREFUS×三井淳平氏、小学生向けプログラミングイベントを開催 | ICT教育ニュース

中国国際サービス貿易交易会にスマートロボットが登場　写真16枚　国際ニュース：AFPBB News

3密回避で需要、「協働ロボット」とは？　　:日本経済新聞

巨大カブトムシ型ロボ　独創の前進、後退、旋回　　:日本経済新聞

歩行助ける「ロボ義足」、価格3分の1以下に　バイオニックエム　:日本経済新聞

「人超える読解力」　AIでDX推進　在宅時の業務判断支援/営業報告聞き取り整理　:日本経済新聞

（きょうのことば）協働ロボット　作業用途の変更容易　　:日本経済新聞

コロナ対策でロボ需要　人と協働、ファナック3倍に増産　　:日本経済新聞

自動運転宅配ロボットのNuro、コロナ禍でビジネス規模300％成長 | 自動運転ラボ

「弱いロボット」とお散歩　豊橋技科大が開発、田原で交流企画：中日新聞Web

ユニバーサルロボット、「TECHNO-FRONTIERバーチャル展示会 2020」に出展｜Universal Robots A/Sのプレスリリース

＜東証＞ファナックが6%高　「協働ロボット3倍に増産」を好感　　:日本経済新聞

AI・人工知能分野 日本最大*の専門展が10月に開催｜リード エグジビション ジャパン株式会社のプレスリリース

あの名作ゲームがロボットキットになった！プログラミング学習キット『メイクロックマン』｜株式会社アーテックのプレスリリース

【次世代ロボットエンジニア支援機構】株式会社PR TIMESとPRパートナー契約締結！｜一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構のプレスリリース

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