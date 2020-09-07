2020年09月07日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
人類は宇宙でどうやって「性欲」を満たすのか？ AI研究者らが真剣に考察（クーリエ・ジャポン） – Yahoo!ニュース
「遠隔移民」やAIで労働力代替加速 ボールドウィン氏: 日本経済新聞
紫外線を照射しながら室内空間の除菌をするRoundyedgeの⾃律⾛⾏型ロボット「UVDoctor Robo」｜@DIME アットダイム
“弱いロボット”図書館来場者と触れあう 愛知・田原：中日新聞Web
社会の価値観が反映された技術をつくるために：フェイフェイ・リーが語る「人間中心のAI」への道（前編） | https://t.co/g0yRGRzGa6
ロボット科学教育CREFUS×三井淳平氏、小学生向けプログラミングイベントを開催 | ICT教育ニュース
中国国際サービス貿易交易会にスマートロボットが登場 写真16枚 国際ニュース：AFPBB News
3密回避で需要、「協働ロボット」とは？ :日本経済新聞
巨大カブトムシ型ロボ 独創の前進、後退、旋回 :日本経済新聞
歩行助ける「ロボ義足」、価格3分の1以下に バイオニックエム :日本経済新聞
「人超える読解力」 AIでDX推進 在宅時の業務判断支援/営業報告聞き取り整理 :日本経済新聞
（きょうのことば）協働ロボット 作業用途の変更容易 :日本経済新聞
コロナ対策でロボ需要 人と協働、ファナック3倍に増産 :日本経済新聞
自動運転宅配ロボットのNuro、コロナ禍でビジネス規模300％成長 | 自動運転ラボ
「弱いロボット」とお散歩 豊橋技科大が開発、田原で交流企画：中日新聞Web
ユニバーサルロボット、「TECHNO-FRONTIERバーチャル展示会 2020」に出展｜Universal Robots A/Sのプレスリリース
＜東証＞ファナックが6%高 「協働ロボット3倍に増産」を好感 :日本経済新聞
AI・人工知能分野 日本最大*の専門展が10月に開催｜リード エグジビション ジャパン株式会社のプレスリリース
あの名作ゲームがロボットキットになった！プログラミング学習キット『メイクロックマン』｜株式会社アーテックのプレスリリース
【次世代ロボットエンジニア支援機構】株式会社PR TIMESとPRパートナー契約締結！｜一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構のプレスリリース