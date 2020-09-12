2020年09月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ＪＡＸＡとギタイ・ジャパンが共創、宇宙用ロボットのサービス開発へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
年間60万回の陳列作業を省人化、コンビニに導入されるロボットの展望｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
＜コロナと生きる＠いばらき＞ロボットが介護手助け 日立で実証実験、スタッフの負担軽減へ：東京新聞 TOKYO Web
都が羽田空港で感染症対策ロボ実証！１８日からＮＥＣネッツエスアイなど参加｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
卓球のTリーグ×電通「2020 JAPAN オールスタードリームマッチ」 ロボット観戦！｜一般社団法人Ｔリーグのプレスリリース
今後の音楽業界は人間とＡＩの対決！？ : スポーツ報知
Oculus創設者が立ち上げたAndurilが国境の仮想壁となるスマートなドローンを発表 | TechCrunch Japan
理想的な歩行動作を実現！Raspberry Pi 4搭載で高度な処理を可能にした二足歩行ロボット「Robovie-Z 」｜@DIME アットダイム
動画：中国国際サービス貿易交易会でサービス「ロボット犬」登場 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News