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2020年09月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年9月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ＪＡＸＡとギタイ・ジャパンが共創、宇宙用ロボットのサービス開発へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

年間60万回の陳列作業を省人化、コンビニに導入されるロボットの展望｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

＜コロナと生きる＠いばらき＞ロボットが介護手助け　日立で実証実験、スタッフの負担軽減へ：東京新聞 TOKYO Web

都が羽田空港で感染症対策ロボ実証！１８日からＮＥＣネッツエスアイなど参加｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

卓球のTリーグ×電通「2020 JAPAN オールスタードリームマッチ」 ロボット観戦！｜一般社団法人Ｔリーグのプレスリリース

今後の音楽業界は人間とＡＩの対決！？ : スポーツ報知

Oculus創設者が立ち上げたAndurilが国境の仮想壁となるスマートなドローンを発表 | TechCrunch Japan

理想的な歩行動作を実現！Raspberry Pi 4搭載で高度な処理を可能にした二足歩行ロボット「Robovie-Z 」｜@DIME アットダイム

動画：中国国際サービス貿易交易会でサービス「ロボット犬」登場　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

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