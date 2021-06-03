2021年06月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ASPINAが自律走行搬送ロボットに参入、小回りの利く100kg可搬モデルを試験販売：無人搬送車 – MONOist
部屋への配送や集荷もお任せ。自動搬送ロボットが挑む実証実験の中身｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
念じることでロボットを動かす！？脳活動をシートで読み取る先端研究がスゴい｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
非接触ニーズでAIカフェロボット コロナ後3つの潮流: 日本経済新聞
中国新興、ホテルに配送ロボットを派遣 1000カ所で導入: 日本経済新聞
カマキリ型の月面探査ロボ｢マンティス｣。6本脚で歩行し物を掴んで基地も組み立てる | ギズモード・ジャパン
千葉市動物公園を自走ロボでツアー、2台で並走も: 日本経済新聞
Spotifyの最高法務責任者が「Appleが独占企業のように振る舞う理由」について語る – GIGAZINE
ソニーマーケティングのIoTブロック「MESH」、ブラウザ版を提供しChromebookでの利用に対応 – クラウド Watch
音声を自動でテキスト化してくれるAIレコーダー「VOITER」 気になる文字起こしの精度は？ ｜ ガジェット通信 GetNews
大正大学の学生が人気店員ロボット育成プロジェクト発足 人型ロボット『Pepper』がマルシェの店員として働く！？ in巣鴨地蔵通り商店街｜学校法人 大正大学のプレスリリース
【次世代ロボットエンジニア支援機構】株式会社ストラテジットとScramble Partner契約を締結！｜一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構のプレスリリース
Apple求人情報で発見｢homeOS｣って何？ WWDCで発表されるの？ | ギズモード・ジャパン
AI通訳機「POCKETALKⓇ（ポケトーク）」シリーズが5月度販売金額シェア 98.3％を獲得｜ソースネクスト株式会社のプレスリリース
イヤホン一体型のスマートウォッチ「wearbuds Pro」が渋谷PARCOで展示開始！ ｜ ガジェット通信 GetNews
Google Developers Japan: I/O でのアシスタントのすべて
“ペット以上恋人未満”の癒やし 家庭用ロボット市場に続々
ビル内でロボット配送・集荷実験、都内新興と森トラスト: 日本経済新聞
子どもやペットを見守るロボット「EBO」、Kickstarterでクラファン実施中 | マイナビニュース