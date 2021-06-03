TOP > ニュースヘッドライン > 2021年06月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年06月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年6月3日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ASPINAが自律走行搬送ロボットに参入、小回りの利く100kg可搬モデルを試験販売：無人搬送車 – MONOist

部屋への配送や集荷もお任せ。自動搬送ロボットが挑む実証実験の中身｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

念じることでロボットを動かす！？脳活動をシートで読み取る先端研究がスゴい｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

非接触ニーズでAIカフェロボット　コロナ後3つの潮流: 日本経済新聞

中国新興、ホテルに配送ロボットを派遣　1000カ所で導入: 日本経済新聞

カマキリ型の月面探査ロボ｢マンティス｣。6本脚で歩行し物を掴んで基地も組み立てる | ギズモード・ジャパン

千葉市動物公園を自走ロボでツアー、2台で並走も: 日本経済新聞

Spotifyの最高法務責任者が「Appleが独占企業のように振る舞う理由」について語る – GIGAZINE

ソニーマーケティングのIoTブロック「MESH」、ブラウザ版を提供しChromebookでの利用に対応 – クラウド Watch

音声を自動でテキスト化してくれるAIレコーダー「VOITER」 気になる文字起こしの精度は？ ｜ ガジェット通信 GetNews

大正大学の学生が人気店員ロボット育成プロジェクト発足　人型ロボット『Pepper』がマルシェの店員として働く！？　　　　　　　　　　　　　　　　in巣鴨地蔵通り商店街｜学校法人 大正大学のプレスリリース

【次世代ロボットエンジニア支援機構】株式会社ストラテジットとScramble Partner契約を締結！｜一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構のプレスリリース

Apple求人情報で発見｢homeOS｣って何？ WWDCで発表されるの？ | ギズモード・ジャパン

AI通訳機「POCKETALKⓇ（ポケトーク）」シリーズが5月度販売金額シェア 98.3％を獲得｜ソースネクスト株式会社のプレスリリース

イヤホン一体型のスマートウォッチ「wearbuds Pro」が渋谷PARCOで展示開始！ ｜ ガジェット通信 GetNews

Google Developers Japan: I/O でのアシスタントのすべて

“ペット以上恋人未満”の癒やし　家庭用ロボット市場に続々

ビル内でロボット配送・集荷実験、都内新興と森トラスト: 日本経済新聞

子どもやペットを見守るロボット「EBO」、Kickstarterでクラファン実施中 | マイナビニュース

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）