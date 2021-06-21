2021年「Amazon Prime Day」スタート！Amazon Echoファミリーは最大70%OFFの大幅値引き中！

年に一度のAmazonプライム会員向けのビックセール「Amazon Prime Day」が始まった。開催は2021年6月21日から2021年6月22日の期間限定だ。今回のセール品の中でAmazonデバイスを中心にお買い得な商品を以下紹介していく。
Amazon Echo Dot (第3世代)
通常4,980円が3,500円引き70%OFFの1,480円に。
一世代前のEchoのエントリーモデルが大幅値引きとなった。
Amazon Echo Dot (第4世代)
通常5,980円が4,000円引き67%OFFの1,980円に。
新たに球体デザインとなったEchoのエントリーモデル。
Amazon Studio
通常24,980円が12,000円引き48％OFFの12,980円に。
5つのスピーカーを搭載し、パワフルな低音、ダイナミックな中音、クリアな高音を生み出す最高音質モデル。Dolby Atmos搭載で音に空間、明瞭性、奥行きが追加される。スピーカー音質に音に拘るならこのモデルがおすすめ。
Amazon Echo (第4世代)
通常11,980円が6,000円引き50％OFFの5,980円に。
最新スタンダードモデル。Echo Dotよりも高音質を望むならこちらのモデルを選びたい。
Amazon Echo Show 5
通常7,980円が4,000円引き50％OFFの3,980円に。
5.5インチディスプレイ搭載のエントリーモデルのスマートディスプレイ。画面があることでスキルや操作もわかりやすくなるし、ビデオ通話も楽しめる。
Amazon Echo Show 8
通常12,980円が6,500円引き50％OFFの6,480円に。
8インチHDディスプレイとステレオスピーカーを搭載したスマートディスプレイ。画面が大きくなったことで、Amazon Prime Videoなど動画のコンテンツも楽しみやすい。
Amazon Echo Show 10
通常29,980円が13,000円引き43％OFFの16,980円に。
10インチHDスクリーンが、ユーザーを追って左右に回転するハイエンドモデル。13メガピクセルの高解像度カメラと自動フレーミング機能で、ビデオ通話やセルフィ―の撮影時に話している人を自動で拡大表示する機能も搭載。ビデオ通話が多ければこのモデルがおすすめ。
Amazon Echo Auto
通常4,980円が3,000円引き60％OFFの1,980円に。
スマートフォンを組み合わせて車載Alexaを可能にするデバイス。過去最高の値引き幅となっている。
Echo Wall Clock – Disney
通常5,980円が1,500円引き25%OFFの4,480円に。
対応するEchoデバイスとペアリングすることで、正確な時間を表示し、複数のタイマーを表示できる壁掛け時計。Echoと合わせて購入するのはおすすめだ。
Fire TV Stick 4K
通常6,980円が3,000円引き43%OFFの3,980円に。
旧モデルよりも80%パワフルになった最新モデル。Alexa対応音声認識リモコン付属。
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ABOUT THE AUTHOR /中橋 義博
1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。