経産省とNEDO主催『World Robot Summit 2020』(WRS)の開催日が決定　ロボットの国際競技大会/展示イベント

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、開催を延期していた『World Robot Summit 2020』の開催日が下記のとおり決定した。イベント名称は「2020」のまま。9月9日から愛知県で、10月6日から福島県で実施される。主催は経産省とNEDO。
開催概要
名称：World Robot Summit 2020 (ワールドロボットサミット ニーゼロニーゼロ)
主催：経済産業省、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
【愛知大会】
日程： 2021年9月9日（木）～12日（日）の4日間
場所： Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
【福島大会】
日程： 2021年10月8日（金）～10日（日）の3日間
場所： 福島ロボットテストフィールド
2018年10月にプレ大会として『World Robot Summit 2018』を東京で開催しており、『World Robot Summit 2020』はその本大会となる位置づけ。
開催にあたっては、感染症対策を徹底して行う、としている。
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