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2021年07月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年7月26日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

水難救助ロボット、河南省の救援をサポート―中国（2021年7月25日）｜BIGLOBEニュース

政府、国費投入で国産ドローン開発プロジェクト始動…自動車業界「空飛ぶクルマ」開発競争

「人類を滅ぼす！」発言で物議、香港のロボット「ソフィア」が高齢者介護で再び注目集まる｜Real Sound｜リアルサウンド テック

Googleの親会社Alphabet、ロボット用ソフト企業Intrinsic立ち上げ – ITmedia NEWS

春日井のベンチャー「テラ・ラボ」　ドローンで熱海土石流の捜索に貢献

絵が下手でも“写真みたいな”背景が描ける？　AIが500万枚の画像から導き出すアプリNVIDIA「Canvas」がすごい｜Real Sound｜リアルサウンド テック

【ディープテックを追え】耕作放棄地をＡＩで”探る”。農業にもＤＸの流れ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

屋内施設のドローン点検サービス。住友商事子会社らがスタート｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

グーグル親会社Alphabet、産業ロボット用ソフト企業Intrinsic立ち上げ–研究部門「X」発 – ZDNet Japan

GITAI、月面作業用ロボットローバーの開発に着手、プロトタイプ1号機を公開｜GITAIのプレスリリース

アルファベット傘下のIntrinsicがステルスモードを脱し産業用ロボットの能力向上を目指す | TechCrunch Japan

Log build、施工管理ロボット、VR施工管理システムを本格展開

SIE、ロボットトイ「toio（トイオ）」が体験できるレンタルサービスを開始 | ICT教育ニュース

ポッドキャストがヒットの近道？ コロナ禍で変化する音楽ビジネス｜サイゾーpremium

電通、AIがインタビュー形式で意識調査するツール開発‐「特になし」回答72％減 | TECH+

除菌と清掃の「AIロボット」ダイエーが店舗で導入（テレビ朝日系（ANN）） – Yahoo!ニュース

動画：デジタル人民元、ドローン配達 人工知能大会でAIライフを体験　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

次世代イベント『ドローンショー』を『DRONOE ART FESTIVAL』8/26(木)にて開催!｜株式会社ドローンショーのプレスリリース

国際的なロボット・プログラミングコンテスト「KOOV Challenge 2021」がエントリー受付を開始｜株式会社ソニー・グローバルエデュケーションのプレスリリース

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