2021年07月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
水難救助ロボット、河南省の救援をサポート―中国（2021年7月25日）｜BIGLOBEニュース
政府、国費投入で国産ドローン開発プロジェクト始動…自動車業界「空飛ぶクルマ」開発競争
「人類を滅ぼす！」発言で物議、香港のロボット「ソフィア」が高齢者介護で再び注目集まる｜Real Sound｜リアルサウンド テック
Googleの親会社Alphabet、ロボット用ソフト企業Intrinsic立ち上げ – ITmedia NEWS
春日井のベンチャー「テラ・ラボ」 ドローンで熱海土石流の捜索に貢献
絵が下手でも“写真みたいな”背景が描ける？ AIが500万枚の画像から導き出すアプリNVIDIA「Canvas」がすごい｜Real Sound｜リアルサウンド テック
【ディープテックを追え】耕作放棄地をＡＩで”探る”。農業にもＤＸの流れ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
屋内施設のドローン点検サービス。住友商事子会社らがスタート｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
グーグル親会社Alphabet、産業ロボット用ソフト企業Intrinsic立ち上げ–研究部門「X」発 – ZDNet Japan
GITAI、月面作業用ロボットローバーの開発に着手、プロトタイプ1号機を公開｜GITAIのプレスリリース
アルファベット傘下のIntrinsicがステルスモードを脱し産業用ロボットの能力向上を目指す | TechCrunch Japan
Log build、施工管理ロボット、VR施工管理システムを本格展開
SIE、ロボットトイ「toio（トイオ）」が体験できるレンタルサービスを開始 | ICT教育ニュース
ポッドキャストがヒットの近道？ コロナ禍で変化する音楽ビジネス｜サイゾーpremium
電通、AIがインタビュー形式で意識調査するツール開発‐「特になし」回答72％減 | TECH+
除菌と清掃の「AIロボット」ダイエーが店舗で導入（テレビ朝日系（ANN）） – Yahoo!ニュース
動画：デジタル人民元、ドローン配達 人工知能大会でAIライフを体験 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
次世代イベント『ドローンショー』を『DRONOE ART FESTIVAL』8/26(木)にて開催!｜株式会社ドローンショーのプレスリリース
国際的なロボット・プログラミングコンテスト「KOOV Challenge 2021」がエントリー受付を開始｜株式会社ソニー・グローバルエデュケーションのプレスリリース