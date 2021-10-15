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2021年10月15日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年10月15日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

A|X HARAJUKU Cat Street にAIカフェロボット「root C」を設置。10月14日(木)よりサービス開始｜株式会社New Innovationsのプレスリリース

ドローン用の緊急パラシュート、12月に発売へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「Hey Siri」でカーテンやエアコンが動く！「SpaceCore」、 Siriショートカットに新たな対応を追加｜株式会社アクセルラボのプレスリリース

【東大発AIベンチャー】ロボットが物体を掴む上で最適な位置を検出するアルゴリズムを実用化｜TRUST SMITH & COMPANYのプレスリリース

アップル、「AirPods Pro」無償修理の提供期間を2年→3年に延長 – ケータイ Watch

Oculus製品をFacebookアカウントから解放できる「Oculess」 – GIGAZINE

【ロボティクス】軍用犬、ぶどう畑そしてお金 | TechCrunch Japan

事務機器大手が「AI－OCR」活用促進、悩みの「精度問題」は解決なるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

オリックスが東大と実証、ＡＩ活用で再生可能エネルギーの地産地消なるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

『アリア』の生産も人とロボットが共同で…日産 栃木工場が「インテリジェント」にリニューアル | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）

銃器装備の犬型ロボットが登場、「来るべき時が来た」と海外紙 – GIGAZINE

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