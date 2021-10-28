2021年10月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
芸術家AIロボット「Ai-Da」がエジプトで拘束！？ | TABI LABO
防災授業に「人型ロボット」活用 進化する学校現場 広島・海田町
エッジAIの未来を自律移動ロボットで見せるアスク – Japan IT Week 2021 秋 | TECH+
宇宙ロボットスタートアップGITAI、ISS船内での技術実証に全て成功｜GITAIのプレスリリース
農業の病虫害対策を迅速に診断するＡＩ活用法｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ジェフ・ベゾスのBlue Origin、宇宙ステーション建設へ！ 2020年代後半の運用を目指す | Techable(テッカブル)
SpotifyにてPlayStation® Game Musicの公式「Music＋Talk」番組公開のお知らせ｜株式会社NexToneのプレスリリース
Spotify、米国のPodcastプラットフォームとしてAppleを抜いて首位にEdison Research調べ（2021年10月28日）｜BIGLOBEニュース
ロシア 自律走行の配達ロボット 36台導入し郵便物を配達（アフロ） – Yahoo!ニュース
三菱重工、仏スタンレーロボティクス社と国内において自動搬送ロボット事業を共同展開 – ニュース・コラム – Yahoo!ファイナンス
スマートホームの新規格｢Matter｣に対し、グーグルが開発者向け新ツールを発表 | ギズモード・ジャパン