TOP > ニュースヘッドライン > 2021年10月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年10月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年10月28日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

芸術家AIロボット「Ai-Da」がエジプトで拘束！？ | TABI LABO

防災授業に「人型ロボット」活用　進化する学校現場　広島・海田町

エッジAIの未来を自律移動ロボットで見せるアスク – Japan IT Week 2021 秋 | TECH+

宇宙ロボットスタートアップGITAI、ISS船内での技術実証に全て成功｜GITAIのプレスリリース

農業の病虫害対策を迅速に診断するＡＩ活用法｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ジェフ・ベゾスのBlue Origin、宇宙ステーション建設へ！ 2020年代後半の運用を目指す | Techable(テッカブル)

SpotifyにてPlayStation® Game Musicの公式「Music＋Talk」番組公開のお知らせ｜株式会社NexToneのプレスリリース

Spotify、米国のPodcastプラットフォームとしてAppleを抜いて首位にEdison Research調べ（2021年10月28日）｜BIGLOBEニュース

ロシア 自律走行の配達ロボット 36台導入し郵便物を配達（アフロ） – Yahoo!ニュース

三菱重工、仏スタンレーロボティクス社と国内において自動搬送ロボット事業を共同展開 – ニュース・コラム – Yahoo!ファイナンス

スマートホームの新規格｢Matter｣に対し、グーグルが開発者向け新ツールを発表 | ギズモード・ジャパン

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）