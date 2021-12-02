2021年12月02日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
Apple、2021年最も人気があったPodcastをたたえる「Apple Podcasts Best of 2021」を発表 (2021年12月1日) – エキサイトニュース
アドバンスト・メディア、ハンズフリーAI音声認識で業務効率化するシステム | TECH+
人間・ロボットの生と死を問う、平田オリザのアンドロイド演劇「さようなら」滋賀で上演 – ステージナタリー
宇都宮アクセラレーター採択スタートアップSportip、「栃木SCいきいき健康サッカー教室」で動作解析AIを提供｜01Boosterのプレスリリース
足パタパタ アヒル型ドローン – goo ニュース
中国ドローン物流、医療に商機 血液や臓器も輸送: 日本経済新聞
(2ページ目)世界が認めるロボット・セラピー「パロ」は30カ国で7000体以上を販売｜日刊ゲンダイヘルスケア
救助信号を出して複数台が連結——群ロボットとして機能する多脚ロボットを開発 | fabcross
「世界初」光で自律的に泳ぐ分子ロボット、北大が開発【動画あり】｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
グーグル、「Android Auto」をアップデート–ついにデジタルキーに対応 – CNET Japan
Meta、アマゾンを戦略的クラウドプロバイダーに選定 – CNET Japan
「親切で親しみやすい顔」求む――人型ロボットの“顔”募集に2万人が殺到 採用者には20万ドル – ITmedia NEWS
ロボット国際大会のサッカー競技 郡上の２ペア、見事な上位：中日新聞Web
「Clubhouse」が新機能を実装…ルーム検索に役立つ「Topics機能v2」やローカル言語対応 | Media Innovation
渋谷区で遠隔協同子育て支援ロボット「チカロ」を使った未就学児向け発達巡回の実証実験をスタート｜株式会社ＣｈｉＣａＲｏのプレスリリース
損保ジャパンと川崎重工が実験、配送ロボを在宅介護に: 日本経済新聞