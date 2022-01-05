パルコ「NEWVIEW AWARDS 2020」を受賞した「0b4k3」(おばけ)氏のVRコンテンツを展示 心斎橋4F「SkiiMa Gallery」で

株式会社パルコが運営するコミュニティ型ワーキングスペース『SkiiMa』(スキーマ)は、「NEWVIEW AWARDS 2020 PARCO PRIZE EXHIBITION」を2022年1月13日(火)より心斎橋PARCO 4F・SkiiMa Gallery にて開催することを発表した。
NEWVIEWについて
NEWVIEWはパルコ・株式会社Psychic VR Lab・株式会社ロフトワークの3社による共同プロジェクト。xR=3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する実験的プロジェクト/コミュニティーとして2018年1月に始動。多様なジャンルのアーティストと実験的作品を仕掛け、新たな表現を社会提示する活動のほか、「NEWVIEW AWARDS」、XRを総合芸術として学ぶアートスクール「NEWVIEW SCHOOL」を展開し、次世代クリエイターの発掘・育成・交流・発信を行っている。
PARCO PRIZEを受賞した「0b4k3」(おばけ)氏の記念展覧会
1月13日(火)より心斎橋PARCOにて開催する「NEWVIEW AWARDS 2020 PARCO PRIZE EXHIBITION」は、XRグローバルコンテンツアワード「NEWVIEW AWARDS 2020」PARCO PRIZE受賞「0b4k3」(おばけ)氏の記念展覧会。0b4k3氏は自身が運営する仮想空間上のクラブワールド「GHOSTCLUB」をはじめ、現実世界とフィクションのディテールを重ね合わせた、日常と非日常の間を彷徨うようなVRワールドを手掛ける。
同展では0b4k3氏の手がけたNEWVIEW AWARDS 2020 受賞作「TECHNOVINEGER」と、受賞記念コラボワーク「CUE」(予告編)をVR展示。あわせて、「GHOSTCLUB」の情景写真や0b4k3氏の手掛けた楽曲も展示する。入場料は無料。
「0b4k3」(おばけ)
Director
・「hope」VRAA02 落合陽一賞 受賞 (2020)
・「TECHNOVINEGAR」NEWVIEW AWARDS 2020PARCO PRIZE 受賞 (2020)
・「SANRIO Virtual Fes in Sanrio Puroland」ALT3 Direction (2021)
展示作品
PHOTO EXHIBITION
0b4k3氏が運営する仮想空間上のクラブワールド「GHOSTCLUB」の情景写真を印刷し展示する。ARを用いた空間鑑賞も楽しめる。
GHOSTCLUB
VR EXHIBITION
NEWVIEW AWARDS 2020受賞作「TECHNOVINEGER」、受賞記念コラボワーク「CUE(予告編)」2つのVR作品を展示する。
VR EXHIBITION
MUSIC EXHIBITION
0b4k3氏の手掛ける楽曲「hope」「OUTSIDE」「ow」3曲のMVを放映。
bandcamp
イベント概要
|タイトル
|NEWVIEW AWARDS 2020 PARCO PRIZE EXHIBITION
|展示期間
|2022年1月13日(火)〜1月23日(日) 最終日18:00閉場 ※休館・営業時間は心斎橋PARCOに準ずる
|会場
|SkiiMa Gallery(心斎橋パルコ 4F) 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目8-３
|入場料
|無料
|イベントページ
|https://skiima.parco.jp/shinsaibashi/event/detail/?id=165