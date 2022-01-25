2022年01月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ドローン活用でiPhone12を1,000台以上密輸した集団逮捕
第7回次世代ロボット研究機構シンポジウム【カーボンニュートラルを実現するロボット技術】～文理融合による研究開発戦略～（2月26日開催） – 早稲田大学 次世代ロボット研究機構
新型コロナ: 居酒屋「炎」が生つくね配膳ロボ、バースデーソングも: 日本経済新聞
薬剤搬送 ロボで業務軽減〈動画追加〉【社会／山梨】 | さんにちEye 山梨日日新聞電子版
声のプロに音声合成AIの品質はどう映る 声優・森川智之さんが語る“技術への向き合い方”（1/3 ページ） – ITmedia NEWS
自律走行式除菌ロボットをレンタル開始｜ダイワ通信株式会社のプレスリリース
AIはオミクロン株のタンパク質構造をほぼ正確に予測した
脱・中央制御型 〝群れ〟をつくるロボット 〚人類×テックの未来〛テクノロジーの新潮流 変革のチャンスをつかめ WEDGE Infinity(ウェッジ)
ファミリーロボットや電力データのAI解析を活用してフレイル予防｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス
「ロボットが雇用を奪う」は誤りか: 日本経済新聞
触感伝わる手術支援ロボ スタートアップが医工連携: 日本経済新聞
ロボットの目に求められる機能とは 本当に必要となる情報を瞬時に判断 (2ページ目) | 未来コトハジメ
上越タイムス社 電子版|ロボット操作を入力 プログラミング学ぶ 上越科学館で教室
【資本提携】株式会社人機一体は、タツタ電線株式会社と資本提携を行ないました｜人機一体のプレスリリース
グーグルがARグラス開発競争の「要」となる理由 – CNET Japan
Metaが（おそらく）民間最速のAIリサーチ用「SuperCluster」でスパコン戦争に参入 | TechCrunch Japan
自律走行式除菌ロボットをレンタル開始｜ダイワ通信株式会社のプレスリリース
ダイナミックマップ基盤、ドローン向けに高精度な空域マップを提供 – ドローンジャーナル
ドローン4機と車両ロボ1機を従えてパトロール 人間とロボットの混合チームで探査できるシステム：Innovative Tech – ITmedia NEWS
アップル、2022年秋に向け「最も豊富な品ぞろえ」のハードウェア新製品を準備か – CNET Japan
シカのフンを見分けるロボ、奈良の中学生が開発 国際大会で特別賞：朝日新聞デジタル
デンソーウェーブ、自社産業用ロボット商品説明会「DENSO Robotics Expo 2022」を東京・大阪・愛知とオンラインで開催｜デンソーウェーブのプレスリリース
ホテルで「宅配ロボ」実験 長崎県の先端技術導入事業 宿泊客に菓子届ける（長崎新聞） – Yahoo!ニュース
配達、掃除はロボットで｜愛媛新聞ONLINE
【特集】ドローンの技術開発とその未来を議論する「ENEOSカワサキラボ」 – ドローンジャーナル
優雅にゲレンデを滑走する「スキーロボット」が登場 – ナゾロジー
スカイファーム株式会社が丸の内エリアにおける「ロボットフレンドリーな環境・まちづくり」をテーマにしたロボットの社会実装事業に参画し、デリバリーシステムを提供。｜スカイファーム株式会社のプレスリリース
なんばスカイオにAIカフェロボット 利用者の好み学習し、お薦めのコ－ヒー提案（ニュース地図）
ユニバーサルロボット、認定トレーニングセンターを拡充