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2022年12月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年12月8日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

「ＭＩＳＯＲＡ」ブランドで南相馬のものづくり発信へ　ロボット産業協　大会準優勝の災害ロボから命名 | 福島民報

ChatGPT、公開6日目で100万ユーザー突破 – ITmedia NEWS

目視外飛行解禁…ドローン物流の商機狙え、国産新型機投入相次ぐ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

最大飛行距離35km、日本郵便専用「ドローン」の全容｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ソニーG、次世代エンタメ創出は2足歩行ロボットで | 日経クロステック（xTECH）

日本初！ラテアートを作るバリスタロボットも　最先端の食品技術が集結　フードテックジャパン東京2022｜FNNプライムオンライン

「脳チップ」でデバイス操作——イーロン・マスク氏のNeuralinkが開発計画を公表 | BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報

テレビ朝日クリエイトが開発したAI音声認識字幕システム「JTAC-ACP（ジェイタック・エーシーピー）」AmiVoice音声認識APIと連携｜株式会社アドバンスト・メディアのプレスリリース

メドトロニック　外科手術で使用する「Hugo™️ 手術支援ロボットシステム」の販売を開始｜日本メドトロニック株式会社のプレスリリース

米警察が使用の「殺人ロボット」、サンフランシスコは導入中止 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

AmazonのAlexaに「ありがとう」と言うと働き過ぎの配達ドライバーに5ドルのチップが支払われる – GIGAZINE

チャットできるAI、ChatGPTが｢そこまですごくない｣理由。見えてしまった限界 | Business Insider Japan

住生は健康状態を可視化、ＡＩが変える保険商品の未来図｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

開発研究用ロボットプラットフォーム Robovie-R4 発売｜ヴイストンのプレスリリース

古田貴之：話題のロボット博士　中学2年で難病、余命宣告も　「徹子の部屋」で語る – MANTANWEB（まんたんウェブ）

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