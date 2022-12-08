2022年12月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
「ＭＩＳＯＲＡ」ブランドで南相馬のものづくり発信へ ロボット産業協 大会準優勝の災害ロボから命名 | 福島民報
ChatGPT、公開6日目で100万ユーザー突破 – ITmedia NEWS
目視外飛行解禁…ドローン物流の商機狙え、国産新型機投入相次ぐ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
最大飛行距離35km、日本郵便専用「ドローン」の全容｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ソニーG、次世代エンタメ創出は2足歩行ロボットで | 日経クロステック（xTECH）
日本初！ラテアートを作るバリスタロボットも 最先端の食品技術が集結 フードテックジャパン東京2022｜FNNプライムオンライン
「脳チップ」でデバイス操作——イーロン・マスク氏のNeuralinkが開発計画を公表 | BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報
テレビ朝日クリエイトが開発したAI音声認識字幕システム「JTAC-ACP（ジェイタック・エーシーピー）」AmiVoice音声認識APIと連携｜株式会社アドバンスト・メディアのプレスリリース
メドトロニック 外科手術で使用する「Hugo™️ 手術支援ロボットシステム」の販売を開始｜日本メドトロニック株式会社のプレスリリース
米警察が使用の「殺人ロボット」、サンフランシスコは導入中止 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
AmazonのAlexaに「ありがとう」と言うと働き過ぎの配達ドライバーに5ドルのチップが支払われる – GIGAZINE
チャットできるAI、ChatGPTが｢そこまですごくない｣理由。見えてしまった限界 | Business Insider Japan
住生は健康状態を可視化、ＡＩが変える保険商品の未来図｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
開発研究用ロボットプラットフォーム Robovie-R4 発売｜ヴイストンのプレスリリース
古田貴之：話題のロボット博士 中学2年で難病、余命宣告も 「徹子の部屋」で語る – MANTANWEB（まんたんウェブ）