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2023年02月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2023年2月8日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

中国バイドゥ、対話型ＡＩサービスを３月に開始へ（https://t.co/66xi4yLNze） – Yahoo!ニュース

ロシアを脅かし始めたウクライナの越境攻撃｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

中国配膳ロボのキーンオン、コロナ後へ起動　海外5割へ: 日本経済新聞

グーグルが会話型AI「Bard」を投入：ChatGPTに対抗する意味とは | https://t.co/g0yRGRiD86

AI の時代を迎えるにあたって: 責任ある AI で未来の発展へ – News Center Japan

Apple、従業員のための「AIサミット」を今月スティーブ・ジョブズ・シアターで開催 – iPhone Mania

ユニバーサルロボット、ハイオスの電動ドライバーを、UR＋製品として認証｜Universal Robots ASのプレスリリース

Microsoft、新しい「Bing」発表、ChatGPTの技術を統合 "AIで検索を再発明" | マイナビニュース

ChatGPTの生みの親、サム・アルトマンが語る「AIと検索と資本主義の未来」 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）

YouTuberが乗用6脚ロボットを製作――1年半にわたる軌跡 – fabcross for エンジニア

「韓国のアマゾン」、大量のロボットで黒字化目指す－ＡＩ活用 – Bloomberg

物流ロボットの現在　ー羽田卓生氏に聞く、ロボット最前線⑤ | IoT NEWS

IoTトイレとAIでネコの体調を管理、九州工大と共同研究 | 日経クロステック（xTECH）

プリファード系が家庭向け搬送ロボ発売、食器や本など20kgまで運べる | 日経クロステック（xTECH）

建ロボテック、500キロ運ぶロボ開発　建設の負担軽減: 日本経済新聞

中国バイドゥ、対話型ＡＩサービスを３月に開始へ – https://t.co/66xi4yLNze

Idein、アイシンが開発するエッジAIカメラ「AI Cast」にエッジAI技術を提供｜Ideinのプレスリリース

容疑者の似顔絵を警察の代わりに生成するAIが登場、専門家は捜査への悪影響を懸念 – GIGAZINE

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