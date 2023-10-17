「横浜ロボットワールド2023」開催へ　ロボットやモビリティ、AI最新技術がパシフィコ横浜に集結　11/8～9

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急速に発達・発展する注目度の高いロボット・次世代モビリティ産業の最新技術を展示する「横浜ロボットワールド2023」が開催される。ロボットや次世代モビリティの開発・導入を促進する専門技術展。



期間は、2023年11月8日(水)と9日(木) 10:00～17:00。場所はパシフィコ横浜Aホール。









専門セミナーも開催

横浜ロボットワールド2023では、以下の専門セミナー（聴講無料）の参加も受付中。



●「メタバース空間上のBodySharing」

H2L株式会社 代表取締役社長・琉球大学 工学部教授/玉城 絵美氏

●「回転３自由度を有する球状歯車の機構とロボティクスへの応用」

山形大学 工学部・教授/多田隈 理一郎氏

●「中国の養老産業と介護ロボットビジネス」

東京大学大学院 人工物工学研究センター・特任研究員/本田 幸夫氏

●「ロボット未活用分野へのロボット導入拡大に向けた人材育成におけるNEDOの取組」

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボットAI部 主任/藤澤 愛樹氏

産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 インダストリアルCPS研究センター 研究センター長/谷川 民生氏

一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会 専務理事 高本 治明氏

●「5G時代のビジネス協創に向けて」

NTTコミュニケーションズ株式会社 5G＆IoTサービス部5Gサービス部門第八グループ・主査/南 昭成氏

●「社会実装が進むコミニュケーションロボット 「RoBoHoN」」

シャープ株式会社 通信事業本部ソリューション事業推進部/亀井 俊之氏

●「グローバル事例で見る生成AIとビジネス革新」

Wrtn Technologies Head of Japan/金 起漢氏

●「カメラによるナビゲーションとエッジAIの連携」

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル シニアエンジニア/澤戸 周作氏

●「経済産業省が進めるロボット政策 ～ロボットフレンドリーな環境の実現に向けて～

経済産業省/製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 戦略調整係長 草苅 裕亮氏

●「国内外の未来モビリティが集う街「Mobility Innovation Hub YOKOHAMA」の形成に向けて」

CROSSBIE JAPAN株式会社COO 近藤 敦 氏

横浜市経済局スタートアップ・イノベーション推進室新産業創造課長 大橋 直之氏

●「横浜未来機構～街ぐるみの未来体験プロジェクト～」

横浜未来機構事務局次長 亀若 智洋氏

関連サイト

横浜ロボットワールド2023