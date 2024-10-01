ロボット向けシングルボードコンピュータ「D-Robotics RDK-X3」と拡張モジュールを発売　Maker Faireで注目集まる

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スイッチサイエンスは、中国・深センに本社のあるD-Roboticsのロボット向けシングルボードコンピュータ「RDK-X3」及び、専用のカメラモジュール、カメラアダプタ、オフィシャルケースをスイッチサイエンスウェブショップで販売を開始した。

「RDK-X3」は、5TOPS（Tera Operations per Second）の推論演算能力を備えた開発ボード。多様なセンサと、開発者に柔軟なハードウェア拡張と接続オプションを提供する。

2024年9月21日から22日まで、東京ビッグサイトで開催された「Maker Faire Tokyo 2024」のスイッチサイエンスブースで展示していた画像認識デモのパフォーマンスとシンプルな構成が話題となり、先行販売分は完売する人気を獲得している。

今回は、「RDK-X3」専用のカメラモジュール、オフィシャルケースに加え、広く流通しているRaspberry Pi用の各種カメラ（CSI 15ピン）を「RDK-X3」で使用可能にするアダプタを販売する。



販売商品ラインナップ

D-Robotics RDK-X3



・5Topsの強力な演算能力

・デュアルバンドWi-Fi搭載

・1GbEに対応

・最大64 GBの大容量オンボードメモリ

型番 DROBOTICS-RDK-X3-4GB 商品名 D-Robotics RDK X3 価格（消費税込み） 11,330円 CPU クアッドコア Arm Cortex-A53、1.5GHz BPU デュアルコア Bernoulli Arch、5Tops メモリ 4GB LPDDR4 RAM ストレージ microSDカードスロットあり 対応コーデック H.265 (HEVC) エンコーディングおよびデコーディング メインプロファイル、L5.1 4K、60fps

H.264 エンコーディングおよびデコーディング ベースライン/メイン/ハイプロファイル、L5.1 4K、60fps

JPEG エンコードおよびデコード 16M ピクセル

CBR、VBR、AVBR、FixQp、QpMap ビットレート制御 カメラインタフェース 2 x MIPI CSI 2レーン USBホスト 1 x USB タイプA 3.0

2 x USB タイプA 2.0 USBデバイス 1 x マイクロUSB2.0 デバッグシリアルポート 1 x UART ディスプレイインタフェース 1 x HDMI 1.4 (最大1080p60) ワイヤレスネットワーク Wi-Fi/Bluetooth ツーインワンモジュール

Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth 4.1 有線ネットワーク RJ45インターフェース 40PIN インタフェース GPIO & I2C & UART & SPI & I2S & PWM 電源入力 5V、3A 動作温度 -20℃～60℃ システムサポート Ubuntu 20.04 購入ページ https://ssci.to/9836 内容物 1 x D-Robotics RDK X3

D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース

D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース

RDK X3用のD-Robotics公式ケースで、ヒートシンクとしての機能も兼ねている。

全体が金属で作られており、頑丈で放熱性に優れている。インターフェースやアンテナとの接続部分が開いたデザインで、信号の送受信安定性が高く、接続部へのアクセスが容易。ケースはネジ4本で固定でき、組み立ても簡単になっている。

型番 DROBOTICS-RDK-X3-CASE 商品名 D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース 価格（消費税込み） 1,650円 素材 金属 サイズ 85 x 56 x 18.5mm 重量 82.7g 購入ページ https://ssci.to/9837 内容物 1 x D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース

D-Robotics RDK X3用カメラモジュール RS800

D-Robotics RDK X3用カメラモジュール RS800

自動露出制御と自動ホワイトバランス制御を備えたカメラモジュール。HD動画や静止画の撮影に適した高解像度のIMX219 8MPセンサを備えている。

・高感度で低クロストークのイメージセンサを使用し、低ノイズな画像を撮影。

・小型かつ軽量

・CSIバスを通して高速なデータ転送が可能

型番 DROBOTICS-RDK-X3-CAM-RS800 商品名 D-Robotics RDK X3用カメラモジュール RS800 価格（消費税込み） 3,960円 イメージセンサ Sony IMX219 PQ CMOS image sensor 解像度 8MPx 静止画解像度 3280 x 2464px 視野角 77° 焦点距離 2.96mm 歪曲収差 1%未満 RDK X3への接続方法 24ピンリボンケーブルでMIPIカメラシリアルインタフェースに接続 画像制御機能 自動露出制御、自動ホワイトバランス制御 温度範囲 0°～60° レンズサイズ 1/4″ サイズ 24 x 25 x 6mm 重量 3g 購入ページ https://ssci.to/9838 内容物 1 x D-Robotics RDK X3用カメラモジュール

D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ

D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ

D-Robotics RDK X3でRaspberry Pi用の各種カメラ（CSI 15ピン）を使用可能にするアダプタ。RDK X3のCSIインターフェースを2列15ピンに変換する。それによりOV5647、IMX219、IMX477などを搭載したRaspberry Pi用各種カメラとの接続を簡単に行うことが可能になる。

型番 DROBOTICS-RDK-X3-CAM-ADAPTER 商品名 D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ 価格（消費税込み） 770円 サイズ 23.88 x 32.87mm 購入ページ https://ssci.to/9839 内容物 1 x D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ

関連サイト

株式会社スイッチサイエンス