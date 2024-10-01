ロボット向けシングルボードコンピュータ「D-Robotics RDK-X3」と拡張モジュールを発売　Maker Faireで注目集まる

スイッチサイエンスは、中国・深センに本社のあるD-Roboticsのロボット向けシングルボードコンピュータ「RDK-X3」及び、専用のカメラモジュール、カメラアダプタ、オフィシャルケースをスイッチサイエンスウェブショップで販売を開始した。
「RDK-X3」は、5TOPS（Tera Operations per Second）の推論演算能力を備えた開発ボード。多様なセンサと、開発者に柔軟なハードウェア拡張と接続オプションを提供する。
2024年9月21日から22日まで、東京ビッグサイトで開催された「Maker Faire Tokyo 2024」のスイッチサイエンスブースで展示していた画像認識デモのパフォーマンスとシンプルな構成が話題となり、先行販売分は完売する人気を獲得している。
今回は、「RDK-X3」専用のカメラモジュール、オフィシャルケースに加え、広く流通しているRaspberry Pi用の各種カメラ（CSI 15ピン）を「RDK-X3」で使用可能にするアダプタを販売する。
販売商品ラインナップ
D-Robotics RDK-X3
・5Topsの強力な演算能力
・デュアルバンドWi-Fi搭載
・1GbEに対応
・最大64 GBの大容量オンボードメモリ
|型番
|DROBOTICS-RDK-X3-4GB
|商品名
|D-Robotics RDK X3
|価格（消費税込み）
|11,330円
|CPU
|クアッドコア Arm Cortex-A53、1.5GHz
|BPU
|デュアルコア Bernoulli Arch、5Tops
|メモリ
|4GB LPDDR4 RAM
|ストレージ
|microSDカードスロットあり
|対応コーデック
|H.265 (HEVC) エンコーディングおよびデコーディング メインプロファイル、L5.1 4K、60fps
H.264 エンコーディングおよびデコーディング ベースライン/メイン/ハイプロファイル、L5.1 4K、60fps
JPEG エンコードおよびデコード 16M ピクセル
CBR、VBR、AVBR、FixQp、QpMap ビットレート制御
|カメラインタフェース
|2 x MIPI CSI 2レーン
|USBホスト
|1 x USB タイプA 3.0
2 x USB タイプA 2.0
|USBデバイス
|1 x マイクロUSB2.0
|デバッグシリアルポート
|1 x UART
|ディスプレイインタフェース
|1 x HDMI 1.4 (最大1080p60)
|ワイヤレスネットワーク
|Wi-Fi/Bluetooth ツーインワンモジュール
Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth 4.1
|有線ネットワーク
|RJ45インターフェース
|40PIN インタフェース
|GPIO & I2C & UART & SPI & I2S & PWM
|電源入力
|5V、3A
|動作温度
|-20℃～60℃
|システムサポート
|Ubuntu 20.04
|購入ページ
|https://ssci.to/9836
|内容物
|1 x D-Robotics RDK X3
D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース
RDK X3用のD-Robotics公式ケースで、ヒートシンクとしての機能も兼ねている。
全体が金属で作られており、頑丈で放熱性に優れている。インターフェースやアンテナとの接続部分が開いたデザインで、信号の送受信安定性が高く、接続部へのアクセスが容易。ケースはネジ4本で固定でき、組み立ても簡単になっている。
|型番
|DROBOTICS-RDK-X3-CASE
|商品名
|D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース
|価格（消費税込み）
|1,650円
|素材
|金属
|サイズ
|85 x 56 x 18.5mm
|重量
|82.7g
|購入ページ
|https://ssci.to/9837
|内容物
|1 x D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース
D-Robotics RDK X3用カメラモジュール RS800
自動露出制御と自動ホワイトバランス制御を備えたカメラモジュール。HD動画や静止画の撮影に適した高解像度のIMX219 8MPセンサを備えている。
・高感度で低クロストークのイメージセンサを使用し、低ノイズな画像を撮影。
・小型かつ軽量
・CSIバスを通して高速なデータ転送が可能
|型番
|DROBOTICS-RDK-X3-CAM-RS800
|商品名
|D-Robotics RDK X3用カメラモジュール RS800
|価格（消費税込み）
|3,960円
|イメージセンサ
|Sony IMX219 PQ CMOS image sensor
|解像度
|8MPx
|静止画解像度
|3280 x 2464px
|視野角
|77°
|焦点距離
|2.96mm
|歪曲収差
|1%未満
|RDK X3への接続方法
|24ピンリボンケーブルでMIPIカメラシリアルインタフェースに接続
|画像制御機能
|自動露出制御、自動ホワイトバランス制御
|温度範囲
|0°～60°
|レンズサイズ
|1/4″
|サイズ
|24 x 25 x 6mm
|重量
|3g
|購入ページ
|https://ssci.to/9838
|内容物
|1 x D-Robotics RDK X3用カメラモジュール
D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ
D-Robotics RDK X3でRaspberry Pi用の各種カメラ（CSI 15ピン）を使用可能にするアダプタ。RDK X3のCSIインターフェースを2列15ピンに変換する。それによりOV5647、IMX219、IMX477などを搭載したRaspberry Pi用各種カメラとの接続を簡単に行うことが可能になる。
|型番
|DROBOTICS-RDK-X3-CAM-ADAPTER
|商品名
|D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ
|価格（消費税込み）
|770円
|サイズ
|23.88 x 32.87mm
|購入ページ
|https://ssci.to/9839
|内容物
|1 x D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ
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