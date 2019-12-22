2019年12月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
大学倶楽部・追手門学院大：心理学部 人工知能・認知科学専攻を開設へ – 毎日新聞
アイロボット社がプログラミング用のルンバ型ロボットを使った体験型ワークショップで子供の参加者を募集｜@DIME アットダイム
田辺工業が優勝 県高校生ロボットコンテスト（紀伊民報） – Yahoo!ニュース
大阪でロボット作品展 子供たちが製作｜NNNニュース
ロボットを着て歩く！高齢者の歩行を支援する軽量ロボットを米大学チームが開発 | Techable(テッカブル)
クリスマスプレゼントにおすすめ！DJI最新ガジェット5選
プロジェクターやスキャナー搭載のパーソナルアシスタントロボ「ALFRED」が便利そう！ ｜ ガジェット通信 GetNews
障害者 “分身”し接客 ロボット使い高崎で22日までカフェ
日本が「ＡＩの波」に乗り遅れた残念な理由とは？（松原仁） | マネー現代 | 講談社（1/5）
ダイナミックな外骨格ロボ、子どもに人気 大和でフェスタ
ネコ型ロボットからロボットが出てくる？『ドラえもん』のロボット系マイナーひみつ道具とは | ダ・ヴィンチニュース
米大リーグ、ロボット審判導入へ 審判員組合が合意 :日本経済新聞
ルンバが最強!? ダイソンも強い!? 2019年ナンバーワンの家電を決める「家電大賞2019」中間結果発表！｜株式会社 学研ホールディングスのプレスリリース
【高輪ゲートウェイ駅】AI活用や無人店舗 "やってみよう"が満載の最新サービス設備に注目 | 建設通信新聞Digital
インスタグラムに「いじめ防止」機能、AIが問題投稿に警告 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）