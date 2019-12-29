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2019年12月29日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2019年12月29日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

大学倶楽部・東海大：自律型ロボット兵器　人道・倫理上の問題議論を　工学部・小金沢教授、山口大で講演会 – 毎日新聞

親として子どもに伝えるべき人工知能のこと──『仮面ライダーゼロワン』から学ぶ、未来の子どもたちの仕事｜https://t.co/g0yRGRzGa6

Windows 10 IoT Coreを「Raspberry Pi」にインストール – ZDNet Japan

建物倒壊現場を撮影、人体認識　救助用AIドローン開発、実証実験へ – 毎日新聞

ドローンでプラごみ発見！！ 県が河川パトロール事業

AIが自力でがんの特徴を発見　再発の診断精度向上に成功 | 大学ジャーナルオンライン

フォルクスワーゲンが駐車場でEVのバッテリー充電作業をしてくれるロボットを開発！｜MotorFan[モーターファン]

万博よもやま話　ロボやタイムカプセル、未来への夢　　:日本経済新聞

明智光秀がAIに！ “みつひでAI”正式リリース。明智光秀本人が本能寺の変について語る!? – ファミ通.com

"2030年に実現・普及が期待される技術"トップ3は「ナノテクノロジー」「iPS細胞、ゲノム編集」「介護ロボット」 | Media Innovation

クイズから囲碁、ポーカーまで…2010年代、人工知能の人類打倒の歩み（BUSINESS INSIDER JAPAN） – Yahoo!ニュース

2020年、「AI後進国」日本にチャンスが到来する理由（デイリー新潮） – Yahoo!ニュース

AIの進化で「働かないおじさん」どうなる？(横山信弘) – 個人 – Yahoo!ニュース

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