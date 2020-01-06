2020年01月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
投資家1000人に聞く長期的成長が期待できる分野TOP3、3位環境エネルギー、2位ロボット工学、1位は？｜@DIME アットダイム
物流×テック、省人化競う ロボ・クラウド応用の好機 :日本経済新聞
リハビリ 確かな効果／装着型ロボ「HAL」／弘大病院で活躍（Web東奥） – Yahoo!ニュース
ミライ・ハジメ・サトリ…、IoTウイルスはなぜ増えるのか | 日経 xTECH（クロステック）
ロボットサイエンス部員、世界大会出場を知事に報告…追手門学院大手前 : 追手門学院大手前中学校・高等学校 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン
AI時代にこそ「人文」充実を 岡本毅氏 :日本経済新聞
からくり人形の実演にびっくり 江戸時代の「ロボット」 壬生・おもちゃ博物館｜県内主要,地域の話題｜下野新聞「SOON」ニュース｜下野新聞 SOON(スーン)
AI×ツーリズム アルゴリズムが開く扉の向こうには | トラベルジャーナル
完全自律型パーソナルモビリティ「ロボカーウォーク」 | JBpress | kinora（キノーラ）
謎の巨大ドローン編隊、1ヶ月に亘ってコロラド上空に
韓国ソウル、犯罪検知用のAIカメラ3000台設置へ―中国メディア (2020年1月5日) – エキサイトニュース
独居高齢者をロボが見守り 家族へ暮らしぶりや異変通知 自治体とＮＥＣが実証実験（神戸新聞NEXT） – Yahoo!ニュース
免震構造、来庁案内ロボ、地下水で空調 大垣市役所開所 | 岐阜新聞Web
中国のAI論文数がヨーロッパ全体を凌駕 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
GoProドローン「Karma」2020年初からGPSエラーで飛行不可能状態。世界中で発生 – Engadget 日本版
新時代の税制「ロボット税」がキーワードとして浮上…賛否両論で議論は錯綜 – ROBOTEER（ロボティア）
「2020年は、ディープラーニングで成長する事業が生まれる」 東大・松尾教授 – ITmedia NEWS
リハビリロボで「生活の質向上」弘大病院
ロボットでデブリを掴み取れ！ 高専生が挑む廃炉創造ロボコンが熱い | 電気新聞ウェブサイト
IoTからIoAへ、ビジネスの未来はどう変わるのか | ZUU online