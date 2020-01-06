TOP > ニュースヘッドライン > 2020年01月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年01月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年1月6日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

投資家1000人に聞く長期的成長が期待できる分野TOP3、3位環境エネルギー、2位ロボット工学、1位は？｜@DIME アットダイム

物流×テック、省人化競う　ロボ・クラウド応用の好機　　:日本経済新聞

リハビリ　確かな効果／装着型ロボ「HAL」／弘大病院で活躍（Web東奥） – Yahoo!ニュース

ミライ・ハジメ・サトリ…、IoTウイルスはなぜ増えるのか | 日経 xTECH（クロステック）

ロボットサイエンス部員、世界大会出場を知事に報告…追手門学院大手前 : 追手門学院大手前中学校・高等学校 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン

AI時代にこそ「人文」充実を　岡本毅氏　　:日本経済新聞

からくり人形の実演にびっくり　江戸時代の「ロボット」　壬生・おもちゃ博物館｜県内主要,地域の話題｜下野新聞「SOON」ニュース｜下野新聞 SOON(スーン)

AI×ツーリズム　アルゴリズムが開く扉の向こうには | トラベルジャーナル

完全自律型パーソナルモビリティ「ロボカーウォーク」 | JBpress | kinora（キノーラ）

謎の巨大ドローン編隊、1ヶ月に亘ってコロラド上空に

韓国ソウル、犯罪検知用のAIカメラ3000台設置へ―中国メディア (2020年1月5日) – エキサイトニュース

独居高齢者をロボが見守り　家族へ暮らしぶりや異変通知　自治体とＮＥＣが実証実験（神戸新聞NEXT） – Yahoo!ニュース

免震構造、来庁案内ロボ、地下水で空調　大垣市役所開所 | 岐阜新聞Web

中国のAI論文数がヨーロッパ全体を凌駕 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

GoProドローン「Karma」2020年初からGPSエラーで飛行不可能状態。世界中で発生 – Engadget 日本版

新時代の税制「ロボット税」がキーワードとして浮上…賛否両論で議論は錯綜 – ROBOTEER（ロボティア）

「2020年は、ディープラーニングで成長する事業が生まれる」　東大・松尾教授 – ITmedia NEWS

リハビリロボで「生活の質向上」弘大病院

ロボットでデブリを掴み取れ！　高専生が挑む廃炉創造ロボコンが熱い | 電気新聞ウェブサイト

IoTからIoAへ、ビジネスの未来はどう変わるのか | ZUU online

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）