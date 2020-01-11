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2020年01月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年1月11日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

2020年1月9日(木)ＡＩで現実世界を解き明かす｜おはBiz NHKニュース　おはよう日本

ジャガイモにもIoT化の波？　アンテナ刺した「スマートポテト」がCES 2020で話題 – ITmedia NEWS

「特別支援学級　×　ロボットプログラミング」の実証実験を実施｜日販テクシード株式会社のプレスリリース

産業ロボ受注、20年6%増見通し　半導体向け回復見込む　　:日本経済新聞

「特別支援学級　×　ロボットプログラミング」の実証実験を実施｜日販テクシード株式会社のプレスリリース

ドローン「100台無料で貸します」キャンペーン(2020年1月10日～2020年2月29日)｜株式会社drone supply & controlのプレスリリース

5Gソリューション アイデアコンテスト｜法人のお客さま｜NTTドコモ

ドローン大学院、毎月18,000円でドローンJUIDA資格取得可能なオンラインプランをスタート – DRONE | ドローン専門メディア

WRO Japan、全国のCoderDojoへロボットキットを提供 | リセマム

53言語に対応したAI翻訳機、7インチの対面式「Perico PRO」 – BCN＋R

お掃除ロボットのルンバ進化へ、腕付きで皿洗いも手伝うタイプ開発中（Bloomberg） – Yahoo!ニュース

空飛ぶクルマ実証誘致へアピール　三重県・楽天、ドローン離島配送　　:日本経済新聞

神戸新聞NEXT｜西播｜県内外から受講生絶えず　佐用のドローン操縦士養成校

オムロンが最新｢卓球ロボ｣に込めた本当の想い | ロボット | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

オムロン、スクウェア・エニックス 「人のモチベーションを高めるAI」を共同研究 | Techable(テッカブル)

フランス拠点のPollen Roboticsが研究者やスタートアップに約186万円の胴体ロボットを販売 | TechCrunch Japan

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