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2020年02月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年2月10日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ホワイトハウスが2021年にAI研究予算を倍増、2年間で約2200億円に | TechCrunch Japan

ロボットは人間の仕事を奪うのか？　米ウォルマートの事例 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

誤ちを犯すAI、なぜ男性や白人を“ひいき”してしまうのか（ビジネス＋IT） – Yahoo!ニュース

自動運転、音声データ解析の主力企業は？（深掘り！自動運転×データ 第14回） | 自動運転ラボ

林業用苗木運搬ドローン「MORITO（森飛）」新発売　これまで重労働だった苗木運搬作業が、ドローンによって効率的に！｜株式会社マゼックスのプレスリリース

病院内の配送ロボット登場、院内感染の軽減に期待 中国・広東省　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

イード、資本業務提携先のロボットスタートが第三者割当増資による資金調達を実施〜メディア向け音声化サービス・音声国配信ネットワーク「Audiostart」事業を加速〜　|　株式会社イード

【多摩】2月22日に小･中学生が競う「たまロボットコンテスト」 | ショッパー電子版

住友商事、ソニー系に出資　ドローン測量拡販で連携　　:日本経済新聞

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