2020年02月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ホワイトハウスが2021年にAI研究予算を倍増、2年間で約2200億円に | TechCrunch Japan
ロボットは人間の仕事を奪うのか？ 米ウォルマートの事例 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
誤ちを犯すAI、なぜ男性や白人を“ひいき”してしまうのか（ビジネス＋IT） – Yahoo!ニュース
自動運転、音声データ解析の主力企業は？（深掘り！自動運転×データ 第14回） | 自動運転ラボ
林業用苗木運搬ドローン「MORITO（森飛）」新発売 これまで重労働だった苗木運搬作業が、ドローンによって効率的に！｜株式会社マゼックスのプレスリリース
病院内の配送ロボット登場、院内感染の軽減に期待 中国・広東省 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イード、資本業務提携先のロボットスタートが第三者割当増資による資金調達を実施〜メディア向け音声化サービス・音声国配信ネットワーク「Audiostart」事業を加速〜 | 株式会社イード
【多摩】2月22日に小･中学生が競う「たまロボットコンテスト」 | ショッパー電子版
住友商事、ソニー系に出資 ドローン測量拡販で連携 :日本経済新聞