Googleストアで新生活応援セール開催中〜Google Nest Mini、Google Nest Miniがお買い得！

Googleストアで「新生活応援セール」が開催中だ。2020年3月31日午後11時59分(日本時間)までの期間限定なので欲しい方はお早めに。
Google Nest Mini（第2世代）
通常6,050円が2,000円引きの4,050円。
Google Nest Hub
通常15,400円が5,500円引きの9,900円。
Chromecast
通常5,072円が1,500円引きの3,572円。
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Googleストア / Chromecast
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ABOUT THE AUTHOR /中橋 義博
1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。