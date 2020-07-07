2020年07月07日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
水田の水位、IoTで遠隔監視 NTT東日本など :日本経済新聞
ドローン電波で離着陸停止 新千歳空港、9便遅れ ｜ 共同通信
Preferred Networksが子ども向けプログラミング教材を開発、AI開発の最前線で活躍するエンジニアが手掛ける (1/2)：EdTechZine（エドテックジン）
ＩoT + マリンアクティビティ！ 「スマートサポート付SUPフィッシングパッケージ」を発売｜株式会社H2スポーツクリエイションのプレスリリース
【最終告知】【住友重機械×QBIT共演 第2弾】7月13日開催！店員から生産ラインまで活躍中！協働ロボット・Sawyer（ソーヤー）の30分ウェブセミナー｜住友重機械工業株式会社のプレスリリース
人工知能はムーアの法則の何十倍も早いペースで成長している – GIGAZINE
働き方考えるAIロボ 物流にサブスクを: 日本経済新聞
水中ドローンは「点検」から「作業」の時代へ！多彩なオプションに対応した高機能次世代型水中ドローン「CHASING M2」販売開始！｜株式会社セキドのプレスリリース
AIで電話の問い合わせが30％減、「AI-FAQボット」の自動学習機能が特許を取得｜株式会L is Bのプレスリリース
『殺菌ロボット』の実証実験を新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養施設にて実施｜株式会社スマートロボティクスのプレスリリース
搾乳ロボットと搾乳機を「ハイブリッド活用」 ｜公立大学法人 県立広島大学のプレスリリース
Rentioがアイロボットの公式パートナーに – サブスク「ロボットスマートプラン+」を提供 | マイナビニュース
動画：ドローン300機が夜空にコロナ感染予防メッセージ、韓国ソウル 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
DJIドローンレスキューマップ、ドローンによる救助活動を追跡｜DJI JAPAN株式会社のプレスリリース
伊予銀行、会話解析AI「UpSighter（アップ・サイター）」を導入 AIが会話の改善点をレポートし行員の顧客対応力を向上｜コグニティのプレスリリース
ユニバーサルロボット、SMC社の協働ロボット用エアチャックをUR+製品として認証｜Universal Robots A/Sのプレスリリース
【THK株式会社】自律搬送ロボット「Lifter付きSEED-Mover」の受注を開始：紀伊民報AGARA