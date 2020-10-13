2020年「Amazon Prime Day」スタート！Amazon Echoファミリーは44%〜67%OFFの値引き中

年に一度のAmazonプライム会員向けのビックセール「Amazon Prime Day」が始まった。開催は2020年10月13日から2020年10月14日の期間限定だ。今回のセール品の中でAmazonデバイスを中心にお買い得な商品を以下紹介していく。
Echo Flex
通常2,980円が1,490円引き50％OFFの1,490円に。
Amazon.co.jp / Echo Flex
Echo Plus (2nd)
通常17,980円が8,990円引き44％OFFの8,990円に。
Echo Dot (3rd)
通常5,980円が4,000円引き67%OFFの1,980円に。
今回のセールでは最も値引率が高い設定になっている。
Echo Studio
通常24,980円が9,990円引き40%OFFの14,980円に。
ハイエンドな音を楽しめるEcho Studioがこの値引き幅とはお買い得だ。
Echo Show 5
通常9,980円が5,000円引き50%OFFの4,980円に。
Echo Show 8
通常14,980円が7,490円引き50％OFFの7,490円に。
Fire TV Cube
通常14,980円が6,000円引き40%OFFの8,980円に。
Fire 7 16GB
通常5,980円が2,700円引き45%OFFの3,280円に。
Fire HD 8 32GB
通常9,980円が4,000円引き40%OFFの5,980円に。
Fire HD 10 32GB
通常15,980円が6,000円引き38％OFFの9,980円に。
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ABOUT THE AUTHOR /中橋 義博
1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。