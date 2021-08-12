「ドローンムービー世界大会2021プレinKUSU」大分県玖珠町で開催 誰でもエントリー可能 上位10名には優秀賞各100万円を授与

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株式会社ティーアンドエスは2021年9月18日(土)～9月26日(日)の9日間、大分県玖珠町の自然豊かなレジャー施設「旧カウベルランドくす」で、ドローンムービープレ大会を開催することを発表した。

プレ大会出場者は主催者が定める日時に撮影(持ち時間:30分間)し、無編集で大会事務局に提出する(出場者が使用映像箇所を3分以内で指定)。審査はWeb投票(一般投票50％・有識者投票50％)で行われる。同プレ大会はドローン資格有無を問わず、誰でも無料エントリー可能。上位10名には優秀賞各100万円を授与する。また、2022年1〜2月には優勝賞金1,000万円(賞金総額2,000万円)の本大会を開催する。(主催:株式会社ティーアンドエス／後援：玖珠町・大分県・ANA・一般社団法人日本ドローン協会ほか)



初心者にはドローン199g機種の貸出(2,000円)もある