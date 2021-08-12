「ドローンムービー世界大会2021プレinKUSU」大分県玖珠町で開催 誰でもエントリー可能 上位10名には優秀賞各100万円を授与

株式会社ティーアンドエスは2021年9月18日(土)～9月26日(日)の9日間、大分県玖珠町の自然豊かなレジャー施設「旧カウベルランドくす」で、ドローンムービープレ大会を開催することを発表した。
プレ大会出場者は主催者が定める日時に撮影(持ち時間:30分間)し、無編集で大会事務局に提出する(出場者が使用映像箇所を3分以内で指定)。審査はWeb投票(一般投票50％・有識者投票50％)で行われる。同プレ大会はドローン資格有無を問わず、誰でも無料エントリー可能。上位10名には優秀賞各100万円を授与する。また、2022年1〜2月には優勝賞金1,000万円(賞金総額2,000万円)の本大会を開催する。(主催:株式会社ティーアンドエス／後援：玖珠町・大分県・ANA・一般社団法人日本ドローン協会ほか)
初心者にはドローン199g機種の貸出(2,000円)もある
|大会名称
|ドローンムービー世界大会 2021プレ in KUSU
|大会開催期間
|2021年9月18日(土)～9月26日(日)
|エントリー料金
|無料
|参加資格
|特になし。ドローン資格有無、年齢、国籍等不問。
|入賞賞金
|優秀賞(上位10名)各100万円
一般Web審査員の人へ(上位10名)各10万円(上位入賞作品に投票した人上位10名様に各10万円を贈呈)
|開催場所
|旧カウベルランドくす
〒879-4331大分県玖珠郡玖珠町戸畑9619-1
大分自動車道玖珠IC下車3分
福岡空港・大分空港の双方より、自動車で約60分
|大会スケジュール
|・オープニングセレモニー：2021年9月18日(土)11:00～
・ドローンムービー撮影競技：2021年9月18日(土)～26日(日)8:00～18:00
・Web決勝審査：2021年9月28日(火)～29日(水)
・審査発表(YouTubeライブ中継)：2021年9月30日(木)21:00～
|主催
|株式会社ティーアンドエス
|後援
|玖珠町・大分県・日田市・九重町・ANA・コープおおいた・株式会社博運社・丸一青果株式会社・一般社団法人日本ドローン協会・その他
|Webサイト・大会エントリー(無料)はこちらから
|・大会エントリー期間
2021年8月12日(木)～9月3日(金)
https://dronemoviecs.com