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2021年11月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年11月3日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

経済産業省内のファミリーマートに商品陳列ロボットが導入されました （METI/経済産業省）

オリィ研究所『分身ロボットカフェDAWN ver.β』が2021年度 グッドデザイン大賞を受賞｜株式会社オリィ研究所のプレスリリース

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フェイスブックの研究者がロボットに触覚を与える皮膚と指先を開発 | TechCrunch Japan

孫正義氏、追い続けるロボットの夢 「スマボ」に積極投資 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

Spotify、米国のPodcastプラットフォームとしてAppleを抜いて首位に──Edison Research調べ – ITmedia NEWS

産業用ロボアイデア競う　静岡で「甲子園」県中東部大会｜あなたの静岡新聞

高校ロボット競技　桂桜が初の銀、銅　工作部　２チーム　入念な準備で好成績

重要な転換期を迎えた中国のロボット産業｜日経BP 総合研究所

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