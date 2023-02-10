2023年02月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
東急建設が出資、ロボットで鉄筋の組み立てを自動化するベンチャーの開発力｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
マイクロソフトのAI導入、グーグルにはもろ刃 | WSJ PickUp | ダイヤモンド・オンライン
ジェローム・モンソーが新型ロボットMiroki（ミロキ）を日本初披露！｜Enchanted Tools, SASのプレスリリース
自律移動型階段昇降ロボット、年内製品化目指し実証試験 福島県南相馬市のクフウシヤ開発 | 福島民報
海中泳ぐヘビ型ロボ、組み立て容易に 米MIT: 日本経済新聞
https://t.co/eQSJ5yFDIq：マイクロソフト「Bing」AI機能ウェイティングリスト登録者が100万人超え
ソフトバンクＧ買収に動く、米ＡＩロボ企業株取得へ－約290億円 – Bloomberg
全日本マイクロマウス大会に出展します！ | RT Robot Shop Blog
エプソンアヴァシスと信大、ロボット自身で作業手順を考え出すAIを開発 (1) | TECH+（テックプラス）
携帯事業で赤字、ドローン活用で試される楽天モバイルの手腕｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
世界初「階段昇降ロボット」年内販売に向け試験 ロボットには難しい“上り下り”実現、清掃も可能 福島 | TBS NEWS DIG