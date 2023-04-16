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2023年04月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2023年4月16日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

マスク氏がＡＩ新企業「Ｘ．ＡＩ」設立…「チャットＧＰＴ」に対抗 : 読売新聞

ChatGPT、Bard…劇的進化遂げるAI、人間の「判断」にどう影響？　（オトナンサー） – Yahoo!ニュース

「低品質なAIで中国と競争するのは馬鹿げている」著名投資家が警告する理由（クーリエ・ジャポン） – Yahoo!ニュース

“みずほGPT”誕生か？　みずほFG、Azureの生成AIサービスを活用検討へ（ITmedia NEWS） – Yahoo!ニュース

社説：対話型ＡＩ　未熟さ踏まえルールを（京都新聞） – Yahoo!ニュース

メタやアリババも参入した「生成AI」戦争、後発4社の動き | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）

ＡＩロボで建廃選別 角山開発が最新機械導入し省力化 – 北海道建設新聞社 – e-kensin

対話型ＡＩ、軍が警戒　「認知戦」利用に意欲も―中国：時事ドットコム

仮想の町に解き放たれた25人のAIエージェントはどう振る舞ったか | Business Insider Japan

公道を走れる自動配送ロボットは物流の救世主になるか？｜@DIME アットダイム

AIもうええわい – WirelessWire News

OpenAI競合のAnthropic、今後2年間で50億米ドルの調達を模索——対話型AIの主要産業参入を目論む – BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報

所沢から世界へ発信！ロボット競技から環境問題解決に取り組む未来の科学者たち｜株式会社ロボット科学教育のプレスリリース

チャットGPTなどの生成型AIも逃れられない“AI電力食い過ぎ”問題　その知られざる実態とは（TechTargetジャパン） – Yahoo!ニュース

ChatGPTを利用する際にやってはいけない3つのこと – ITmedia Mobile

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