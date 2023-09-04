3年越しに復活の「泉州夢花火」関西空港をバックに500機のドローンショー 光と音のエンターテイメント、夜空を彩る写真を公開

国内ドローンショー実績No1（2023年8月29日ドローンショージャパン調べ）のドローンショー・ジャパンが、2023年8月26日に大阪市泉南市の「SENNAN LONG PARK」で開催された「泉州夢花火」で500機のドローンショー演出を担当した。
泉州夢花火は、コロナ禍を経て3年越しの復活開催となり、そのオープニングでドローンによる光と音のエンターテイメントショーを実施、夏の終わりの夜空にドローンが彩りを添えた。
ドローンショー写真
Drone show supported by ANGEL CHAMPAGNE
※写真提供：TryHard JAPAN
泉州夢花火概要
|開催日程
|2023年8月26日
|開催場所
|SENNAN LONG PARK 大阪府泉南市りんくう南浜海水浴場
|主催
|一般社団法人 泉州光と音の夢花火
|企画・制作
|株式会社TryHard JAPAN
|ドローンショー企画・演出
|株式会社ドローンショー・ジャパン
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