2019年12月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
“自動押印ロボ”を見てきた とてもゆっくりだった（動画あり） – ITmedia NEWS
話題の「自動ハンコロボット」、開発担当者に聞いた真意：日経ビジネス電子版
トヨタが遠隔操作でカクテルを作れるロボットと東京2020マスコットキャラロボットを公開 – Engadget 日本版
三星電子、中国バイドゥのＡＩチップを量産へ : 東亜日報
人のモチベーションを高めるAIの実現を目指すオムロン – iREX2019 | マイナビニュース
ロボットシステムで広がるオープン化、デンソーウェーブがベッコフを選んだ理由 (1/2) – MONOist（モノイスト）
中国製ドローン、米警戒「データが政府に」 日中は蜜月：朝日新聞デジタル
ドローンがサンタさん？！小学校でドローンを使用したプレゼント交換を実施
【独占】ヤフーとの経営統合を発表したLINEのAI、その「核」に迫る | https://t.co/NDtzjLwcRs
IoT家電からHEMSへ、10万台売れたIoTリモコンメーカーはなぜ逆行するのか | 日経 xTECH（クロステック）
介護ロボット紹介 福井、敦賀でフォーラム:福井:中日新聞(CHUNICHI Web)
ロボット考案、全国Ｖ狙う 掛川工高・山崎さん:静岡:中日新聞(CHUNICHI Web)
バイドゥ AI技術で特許数中国首位 自動運転で圧倒的リード：日経クロストレンド
ロボ導入で人件費半減 変なホテル金沢香林坊
人と作業分担“最新ロボット”に注目 世界最大規模の展示会 – https://t.co/0XytDDozBOプライムオンライン
不二越、中型ロボットを発売（日刊産業新聞） – Yahoo!ニュース
いとうまい子が驚きの転身 介護予防ロボット「ロコピョン」開発しＡＩベンチャーのフェローに（東スポWeb） – Yahoo!ニュース
協働ロボット市場は第2フェーズに、URの“次の一手”とは（MONOist） – Yahoo!ニュース
世界最大級！ ロボット展が開幕：Newsモーニングサテライト（モーサテ）：テレビ東京
トヨタやデンソーも出展する「2019 国際ロボット展」。家族で楽しめる体験コンテンツも – Car Watch
ロボット考案、全国Ｖ狙う 掛川工高・山崎さん
介護ロボット紹介 福井、敦賀でフォーラム
エラストマー素材で作られた自立動作する虫形ロボットはハエ叩きにも負けない | TechCrunch Japan
【石川】香林坊「変なホテル」誕生へ 恐竜ロボがフロント係:北陸写真ニュース:北陸中日新聞から:中日新聞(CHUNICHI Web)
製薬業界向けAI翻訳の精度を向上させる「製薬カスタムモデル共同開発」の第二期メンバー募集を開始
食品を航空宇宙グレードのドローンで配達するMannaがシードラウンドで累計約5.7億円調達 | TechCrunch Japan
韓国で配達用ロボットの歩道通行可能に-Chosun online 朝鮮日報
「杖ロボット」で視覚障害者支える 先っぽの車輪が誘導：朝日新聞デジタル
ビジネス特集 ロボットを“着る”？ 最先端の紅葉狩りとは | NHKニュース