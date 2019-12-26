2019年12月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
“水面下”でも進むドローンの産業利用–筑波大発ベンチャー「FullDepth」（CNET Japan） – Yahoo!ニュース
中国企業のロボット導入、低学歴者の需要減の一方で高学歴者は需要増（CNS（China News Service）） – Yahoo!ニュース
【東大発AIベンチャー企業】人工知能を使った自動搬送ロボットの開発に成功 人間とロボットが協働する社会の実現へ｜TRUST SMITH & COMPANYのプレスリリース
占い総合メディア「占いTVニュース」がAmazon AlexaとApple Podcastへ占いスキル「今日の運勢by占いTVニュース」の配信を開始しました！｜株式会社ザッパラスのプレスリリース
ROBOT BATTLE 2020！ 2.7ｍのロボットスーツによる新感覚スポーツ「ＲFIGHT」 | SPOLOGY
IT、ロボットベンチャーらが参画する「スマート農業推進協会」設立。稼げる農業を実現し持続可能な産業を目指す｜こゆ財団のプレスリリース
飛べ飛べドローン 児童らプログラム作り挑戦｜愛媛新聞ONLINE