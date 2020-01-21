2020年01月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
鳥のように空を飛ぶロボットPigeonBot | TechCrunch Japan
人工知能が偏見を助長する？ 原因は学習データにあり – ITmedia エンタープライズ
「コチラデス」ロボットが来庁者を案内 名古屋市役所で実証実験（中京テレビＮＥＷＳ） – Yahoo!ニュース
米国防総省のドローン試験機初飛行 着陸に失敗【動画】 – Sputnik 日本
なぜ渋谷には「車椅子の人」がいないのか？ 分身ロボット開発者が突きつける「孤独」という名の社会病理（アーバン ライフ メトロ） – Yahoo!ニュース
「AIで失業者が増える」という言説に含まれる誇張とは | ニコニコニュース
AI美空ひばり どこまでがゆるされ、どこからが冒とくか（THE PAGE） – Yahoo!ニュース
AI機能付きの電動歯ブラシで磨き残しはなくせる？〈dot.〉（AERA dot.） – Yahoo!ニュース
クーガー、伊藤忠商事株式会社と資本業務提携｜クーガー株式会社のプレスリリース
ロボットハンド「NeoMano」は手の掴みを補助して、麻痺の人の自立を支援 | Techable(テッカブル)
顔認識機能を搭載——パワービジョン、自動AIカメラ「PowerEgg X」を日本で発売 | fabcross
AI導入、Cookie規制、米大統領選･･･海外メディアの方針は？ロイター研が「2020年メディア予測」を発表 | Media Innovation
AIによる裁判は公正か 導入への動きは進むのか：日経クロストレンド
遠隔操縦と自動化の組み合わせが可能なグラインダーロボットシステム（MONOist） – Yahoo!ニュース
治療薬のない疾患のための薬を、AIとロボットで探す（アスキー） – Yahoo!ニュース
AI搭載ロボットの開発を加速する最新SDKをリリース（MONOist） – Yahoo!ニュース
走るロボが庁内案内 名古屋市役所で実証実験:愛知:中日新聞(CHUNICHI Web)
「学習」するロボットは業務の自動化にどう役立つのか：「RPA」から「IPA」へ【後編】 – TechTargetジャパン 経営とIT
サービス業が時短に成功するには「AIよりも人手」 | 経済プレミアインタビュー | 田中学 | 毎日新聞「経済プレミア」
ダムの科学、施工や保守にドローンやロボットはどう活用されているのか？ 【写真でわかる】｜ビジネス+IT
「AI美空ひばり」に感じるリスペクトの欠如 中身は感情のない作り物 (1/2)
https://t.co/eQSJ5ynuui：AI×ロボットが茶道の先生に？ AI＆ROBOT NEXTレポ
GoogleとAlphabetのCEO、ピチャイ氏「AIの法による規制が必要」 – ITmedia NEWS
MIT Tech Review: 人の動きを真似る二足歩行ロボ、「学ぶ」への一歩
拡大する「IoT家電」の2020年は普及か、それとも停滞か？（GetNavi web） – Yahoo!ニュース
ロボット操作 楽しい 射水・下村小でプログラミング教室
ヤマハが早大発スタートアップの東京ロボティクスに出資、協働ロボット分野へ参入 | TechCrunch Japan
デアゴスティーニ、IoTの基礎から応用まで学習できる月刊誌「本気で学ぶIoT」 – CNET Japan