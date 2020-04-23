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2020年04月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年4月23日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

値段も様々、「ロボット掃除機」導入で生活はどう変化したか（マネーポストWEB） – Yahoo!ニュース

アフリカの空をドローンが駆る。過酷な空輸レース開催 – bouncy / バウンシー

昇降機に乗る宅配ロボ、現代エレが開発 – NNA ASIA・韓国・その他製造

野菜を自動収穫するAIロボ 高齢農家の生産性を高める：日経ビジネス電子版

ドローンでおうち時間を充実させよう！！お子様から大人まで楽しく学べるオンライン講座

アフレル、「こどもロボットプログラミング教室事例・開設セミナー」を開催 | ICT教育ニュース

ヒューマンアカデミーロボット教室　新型コロナ休校を受けて自宅で参加可能な映像授業を4月23日（木）から開始｜ヒューマンのプレスリリース

スマートドローンを用いた線路設備点検の実証実験、KDDIなど3社 – ケータイ Watch

吸引と水拭きを一台でこなすロボット掃除機「Roborock S5 Max」を発売｜SB C&S株式会社のプレスリリース

コロナ禍、代行ロボットの出番　日中米で非接触需要　　:日本経済新聞

【4/30開催】Media Innovation Meetup Online #15 音声メディアのいまをキャッチアップする2時間 | Media Innovation

センシンロボティクスとACSL、BtoB向けドローンソリューション構築と社会実装に向け連携開始｜株式会社センシンロボティクスのプレスリリース

ドローン摘発、過去最多100件超　記念撮影や練習目的：朝日新聞デジタル

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