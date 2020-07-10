2020年07月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
【住友重機械 × 独 Rethink Robotics 共演】7月30日開催！赤いロボットSawyer（ソーヤー）の生みの親がウェビナーに上陸！ ｜住友重機械工業株式会社のプレスリリース
新型コロナ:ANAとアインHD、ドローンでオンライン処方薬配送 :日本経済新聞
双葉電がソフトバンクと有線給電ドローン無線中継システムの実証実験に成功 | 個別株 – 株探ニュース
新しい“配膳”様式？ ロボットが感染防止に一役 『安心して料理楽しんで』 従業員の負担軽減も【新潟】（ＮＳＴ新潟総合テレビ） – Yahoo!ニュース
2020世界人工知能会議オンライン大会 上海で開催_中国国際放送局
テスラCEO 自動運転技術「近い将来『レベル5』実現」 （写真=ロイター） :日本経済新聞
製造現場の協働ロボット、エアチャックをプラットフォーム製品認定 – bp-A ニュース
つくば市の公共施設、コロナ対策にIoT機器導入 換気の状態を「見える化」 – ITmedia NEWS
防水、耐風…災害時に活躍するドローン 東光鉄工が開発｜秋田魁新報電子版
刃物を検出する自律移動警備AIロボット 警備員の負担軽減に貢献
https://t.co/eQSJ5ynuui：安すぎる！ ルンバっぽい見た目で1500円のUSB充電のロボット掃除機
新型コロナ:ドローン配達「本丸」医薬品へ、北海道で官民タッグ :日本経済新聞
自動化投資に追い風も 産業用ロボット業界早わかり :日本経済新聞
ロボット、時給980円で雇う 省人化にもサブスクの波 :日本経済新聞
新型コロナ:「非接触」暮らしに浸透 ネット交流やロボット接客 :日本経済新聞
分身ロボットで面会 佐島「ヒューマン」で実証実験 | 横須賀 | タウンニュース
ドローンとＡＩで森林樹種の識別実証 山形大農学部｜山形新聞
【2020年最新】ドローンに関する航空法改正！新たな飛行ルールとは？
無人飛行ロボット、愛知県が「無人地域での目視外飛行」に挑戦！ | 自動運転ラボ
新型コロナ:「ロボット接客」最前線 コンタクトレス居酒屋誕生へ :日本経済新聞
板橋発「紫外線照射ロボット」が日大板橋病院で実証実験成功、製品化へ – 板橋経済新聞
時価総額1000億円超えのＡＩインサイド、コロナ下の業務効率化追い風 – Bloomberg
須崎にドローン操縦学校 県内初の業界団体認定 ３日で資格｜高知新聞
皮膚のような薄型近接センサー、韓国の研究チームが開発 ロボットの衝突防止に活用 – ITmedia NEWS
迎賓館でドローン飛行疑い 北京市職員を書類送検 :日本経済新聞
DJI、ドローンデータを分析するDJI Terraの永久ライセンスを発表｜DJI JAPAN株式会社のプレスリリース