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2020年07月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年7月10日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

【住友重機械 × 独 Rethink Robotics 共演】7月30日開催！赤いロボットSawyer（ソーヤー）の生みの親がウェビナーに上陸！ ｜住友重機械工業株式会社のプレスリリース

新型コロナ:ANAとアインHD、ドローンでオンライン処方薬配送　　:日本経済新聞

双葉電がソフトバンクと有線給電ドローン無線中継システムの実証実験に成功 | 個別株 – 株探ニュース

新しい“配膳”様式？　ロボットが感染防止に一役　『安心して料理楽しんで』　従業員の負担軽減も【新潟】（ＮＳＴ新潟総合テレビ） – Yahoo!ニュース

2020世界人工知能会議オンライン大会 上海で開催_中国国際放送局

テスラCEO　自動運転技術「近い将来『レベル5』実現」　（写真=ロイター）　:日本経済新聞

製造現場の協働ロボット、エアチャックをプラットフォーム製品認定 – bp-A ニュース

つくば市の公共施設、コロナ対策にIoT機器導入　換気の状態を「見える化」 – ITmedia NEWS

防水、耐風…災害時に活躍するドローン　東光鉄工が開発｜秋田魁新報電子版

刃物を検出する自律移動警備AIロボット 警備員の負担軽減に貢献

https://t.co/eQSJ5ynuui：安すぎる！ ルンバっぽい見た目で1500円のUSB充電のロボット掃除機

新型コロナ:ドローン配達「本丸」医薬品へ、北海道で官民タッグ　　:日本経済新聞

自動化投資に追い風も　産業用ロボット業界早わかり　　:日本経済新聞

ロボット、時給980円で雇う　省人化にもサブスクの波　　:日本経済新聞

新型コロナ:「非接触」暮らしに浸透　ネット交流やロボット接客　　:日本経済新聞

分身ロボットで面会 佐島「ヒューマン」で実証実験 | 横須賀 | タウンニュース

ドローンとＡＩで森林樹種の識別実証　山形大農学部｜山形新聞

【2020年最新】ドローンに関する航空法改正！新たな飛行ルールとは？

無人飛行ロボット、愛知県が「無人地域での目視外飛行」に挑戦！ | 自動運転ラボ

新型コロナ:「ロボット接客」最前線　コンタクトレス居酒屋誕生へ　　:日本経済新聞

板橋発「紫外線照射ロボット」が日大板橋病院で実証実験成功、製品化へ – 板橋経済新聞

時価総額1000億円超えのＡＩインサイド、コロナ下の業務効率化追い風 – Bloomberg

須崎にドローン操縦学校　県内初の業界団体認定　３日で資格｜高知新聞

皮膚のような薄型近接センサー、韓国の研究チームが開発　ロボットの衝突防止に活用 – ITmedia NEWS

迎賓館でドローン飛行疑い　北京市職員を書類送検　　:日本経済新聞

DJI、ドローンデータを分析するDJI Terraの永久ライセンスを発表｜DJI JAPAN株式会社のプレスリリース

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