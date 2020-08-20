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2020年08月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年8月20日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ロボットのティーチング作業を自動化するAI技術を開発 – MONOist（モノイスト）

イスラエルのビドゥ、IoT防御で日本に本格参入　　:日本経済新聞

中国新興、ロボットで刃物を自動研磨　　:日本経済新聞

（36Kr Japan）刃物、ロボットで自動研磨　　:日本経済新聞

特許成立の成否、スタートアップのAIが精密ジャッジ　　:日本経済新聞

菊池製作所が福島市にロボ開発拠点開設、23年稼働　　:日本経済新聞

ドローン情報で営農支援　ウォーターセル、ヤマハ発連携　:日本経済新聞

日販テクシード、教材ロボット「こくり」の新サービス・保育支援アプリを開発 | ICT教育ニュース

AI音声認識文字起こしサービス「ProVoXT」に医療カンファレンス向けエンジンとBi-LSTMを搭載｜株式会社アドバンスト・メディアのプレスリリース

菊池製作所、福島にロボット開発拠点　市と契約、23年操業へ：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet

「触れ合えない時代」のいま、コンパニオンロボットが注目されている（https://t.co/g0yRGRzGa6） – Yahoo!ニュース

Boston Dynamicsの四足歩行ロボの医療版「Dr. Spot」は新型コロナ患者のバイタルサイン測定に役立つ | TechCrunch Japan

IEEEフェロー 海洋ロボット研究の第一人者　『東京大学 浦環名誉教授が提言』｜IEEEのプレスリリース

AIの「ブラックボックス問題」解決へ　韓国で開発が進むXAIとは？ | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

全国学生ロボット競技大会開催＝杭州_中国国際放送局

アルファベット傘下Wing｢商用ドローン配送｣実現の立役者が退社。電撃移籍からわずか2年、ビジネスは絶好調 | Business Insider Japan

ラーメン業界日本初！幸楽苑が非接触型の配膳ロボット「K-1号」の実証実験を開始！最新のテクノロジーを活用し、コロナ対策や人手不足解消を図る｜株式会社幸楽苑ホールディングスのプレスリリース

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