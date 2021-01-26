オリジナルジオラマを好きなように配置して撮影できるARコースター「ポケット ジオラマ」1月31日に発売

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株式会社ナイアーはAR機能を使用したオリジナルジオラマ体験を楽しめるARコースター「ポケット ジオラマ」を開発し、第1弾として「ヴァース ティタース」を2021年1月31日(日)に発売することを発表した。価格は3,080円(税込)。

ARコースター「ポケット ジオラマ 〜ヴァース ティタース〜」は専用アプリをスマートフォンやタブレットにダウンロードし、コースターのマーカーを読み取るだけでAR機能を使用したオリジナルジオラマ体験を楽しむことができる。エフェクトは火気、着弾形、地形、天候などのジャンルから15種類を選ぶことができ、設定された演出から絵作りが出来る「演出モード」、自由な組み合わせが可能な「作成モード」を利用して好みの世界を作ることが可能。





ARコースター「ポケット ジオラマ」

エフェクト(イメージ)

エフェクト(イメージ)

同社は「ポケット ジオラマ」を通じて、トイホビーファンのハイターゲット層に向けて、拡張世界を通じてプラモデルやフィギュアの更なる楽しみを提供する。







YouTubeよりキャプチャ

■遊び方

1.スマートフォンやタブレットに専用アプリをダウンロード

2.アプリを起動後、ARコースターのマークを読み取る

3.画面をタッチして、使用したいエフェクトや演出を選択、エフェクトを配置

4.画面上のカメラアイコンをタップすることで、ジオラマの撮影が可能



■商品概要