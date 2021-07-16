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Amazonタイムセール祭り実施中！Amazon Echoファミリーは最大44%OFFの値引き中

2021年7月16日 By

2021年7月18日23:59までの期間限定で、Amazonのタイムセール祭りが実施中だ。

今回のセール品の中でAmazonデバイスを中心にお買い得な商品を以下紹介していく。




Amazon Echo Show 5（第1世代）


通常7,980円が3,500円引き44%OFFの4,480円に。
さらに7/18まで2台まとめ買いで50％OFFに。
5.5インチディスプレイ搭載のエントリーモデルのスマートディスプレイで、画面があることでスキルや操作もわかりやすくなるし、ビデオ通話も楽しめる。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 5（第1世代）




Amazon Echo Show 5 + Amazonスマートプラグ


通常9,960円が4,980円引き50％OFFの4,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 5 + Amazonスマートプラグ




Amazon Echo Show 5 + Sengled スマートLED電球


通常9,479円が4,399円引き46%OFFの5,080円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 5 + Sengled スマートLED電球




Amazon Echo Show 8（第1世代）


通常12,980円が5,500円引き42%OFFの7,480円に。
さらに7/18まで2台まとめ買いで46％OFFに。
8インチHDディスプレイとステレオスピーカーを搭載したスマートディスプレイで、画面が大きくなったことで、Amazon Prime Videoなど動画のコンテンツも楽しみやすい。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 8（第1世代）




Amazon Echo Show 8 + Amazonスマートプラグ


通常14,960円が6,980円引き47%OFFの7,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 8 + Amazonスマートプラグ




Amazon Echo Show 8 + Sengled スマートLED電球


通常14,479円が6,399円引き44%OFFの8,080円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 8 + Sengled スマートLED電球




Fire TV Stick 4K – Alexa対応音声認識リモコン付属


通常6,980円が2,000円引き29%OFFの4,980円に。
Alexaの様々な便利機能にも対応しており、楽曲の再生、スポーツの結果、天気予報も調べる事ができる。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire TV Stick 4K – Alexa対応音声認識リモコン付属




Fire HD 8 純正カバー付き


通常13,460円が4,000円引き29％OFFの9,460円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire HD 8 純正カバー付き




Fire HD 8 Plus ワイヤレス充電スタンド付き


通常16,580円が4,600円引き28%OFFの11,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire HD 8 Plus ワイヤレス充電スタンド付き




Fire HD10（第9世代）


通常19,980円が、9,900円引き50%OFFの10,080円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire HD10（第9世代）




Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット


通常36,979円が8,999円引き24％OFFの27,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット




Kindle Wi-Fi 8GB


通常8,980円が2,000円引き22％OFFの6,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Kindle Wi-Fi 8GB




Kindle キッズモデル


通常10,980円が2,500円引きの23%OFFの8,480円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Kindle キッズモデル
Amazon Echo fan club japan
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中橋 義博
中橋 義博

1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。

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