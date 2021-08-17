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Amazonがタイムセール祭り実施中！Amazon Echo Showシリーズが最大44%OFF

2021年8月17日 By

アマゾンが2021年8月19日23:59までの期間限定でタイムセール祭りを実施中だ。
今回のセール品の中でAmazonデバイスを中心にお買い得な商品を以下紹介していく。


Amazon Echo Show 5（第1世代）


通常7,980円が3,500円引き44%OFFの4,480円に。
1メガピクセルカメラ搭載の5インチディスプレイ搭載の旧モデル。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 5（第1世代）


Amazon Echo Show 5（第2世代）


通常8,980円が2,000円引き22%OFFの6,980円に。
2メガピクセルカメラ搭載の5インチディスプレイ搭載の新モデル。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 5（第2世代）


Amazon Echo Show 8（第1世代）


通常12,980円が5,000円引き39%OFFの7,980円に。
1メガピクセルカメラ搭載の8インチディスプレイ搭載の旧モデル。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 8（第1世代）


Amazon Echo Show 8（第2世代）


通常14,980円が3,500円引き23%OFFの11,480円に。
13メガピクセルカメラ搭載の8インチディスプレイ搭載の旧モデル。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 8（第2世代）


Amazon Echo Show 10（第3世代）


通常29,980円が7,000円引き23%OFFの22,980円に。
声と動きにあわせてディスプレイが350°回転するハイエンドスマートディスプレイ。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Show 10（第3世代）


Amazon Fire TV Stick 4K


通常6,980円が2,500円引き36%OFFの4,480円に。
パワフルなStickタイプ。Alexa対応音声認識リモコン付属。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Fire TV Stick 4K


Amazon Fire TV Cube 4K


通常14,980円が5,000円引き33%OFFの9,980円に。
パワフルなキューブタイプ。HDR対応、Alexa対応音声認識リモコン付属。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Fire TV Cube 4K


Amazon Fire HD 8


通常9,980円が3,000円引き30%OFFの6,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Fire HD 8


Amazon Fire HD 8 Plus


通常11,980円が3,000円引き25%OFFの8,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Fire HD 8 Plus


Amazon Fire HD 10


通常15,980円が5,000円引き31%OFFの10,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Fire HD 10


Amazon Fire HD 10 Plus


通常18,980円が5,000円引き26%OFFの13,980円に。

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外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Fire HD 10 Plus
Amazon Echo fan club japan
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中橋 義博
中橋 義博

1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。

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