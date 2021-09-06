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2021年09月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年9月6日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

音声SNSの可能性　リアルタイムを共有する「内緒話」の特別感：朝日新聞デジタル

「五輪よりパラリンピックが中心になる」　ロボット工学者が語る未来：朝日新聞デジタル

アメリカ空軍が60年以上前に開発した巨大ロボット「ビートル」とは？ – GIGAZINE

街頭監視ロボット、試験運用を開始 – NNA ASIA・シンガポール・社会・事件

２輪・４輪車の知見生かす。川崎重工が自動搬送ロボット共同開発｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

上海のオフィス街でデリバリーロボットが急成長　コロナ禍でさらに進む宅配のDX化｜Real Sound｜リアルサウンド テック

千葉県都市ボラ、遠隔操作　分身ロボでお見送り　成田空港パラ選手出国ピーク | 千葉日報オンライン

Facebook、顔認識AIが黒人の映る動画に「霊長類」とタグ付けしてしまい謝罪 – Engadget 日本版

Agility Roboticsが倉庫で働く二足歩行ロボット「Digit」のビデオを公開 | TechCrunch Japan

水滴をロボット化し、磁石で操作　毎秒2mで移動しホコリを掃除：Innovative Tech – ITmedia NEWS

損保ジャパンら、自動搬送ロボットの共同開発および実証実験の検討に合意 – 保険市場TIMES

空飛ぶコンビニ商品　香川県三豊市、離島物流にドローン: 日本経済新聞

雑用処理する「人間型ロボット」の夢…「ロボット」登場から１００年、実現するか : 政治•社会 : hankyoreh japan

ワニがドローンを食べた！近づいてきたドローンにかぶりつき、そのままガジガジ（2021年9月5日）｜BIGLOBEニュース

アシストスーツ、会場内誘導……パラ運営支える日本のロボット技術 – ITmedia エグゼクティブ

FAP、micro:bitを使ったドローンプログラミング学習教材の共同開発を開始 | fabcross

Hmcomm、スカラコミュニケーションズ社「AI-Tell（エーアイテル）」のコアエンジンに「Terry」を提供｜Hmcomm株式会社のプレスリリース

水中ドローン『CHASING M2 PRO専用オプション』オンライン無料説明会開催のお知らせ｜株式会社スペースワンのプレスリリース

ハノイ：封鎖区域をドローンで監視　新型コロナ対策で [社会] – VIETJOベトナムニュース

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