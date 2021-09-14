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2021年09月14日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年9月14日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

多くのロボットがやって来る！人の代わりに何をするか？–人民網日本語版–人民日報

イーアイアイ、廃棄物選別ロボ23年にも開発へ: 日本経済新聞

未来に寄り添うロボット_中国網_日本語

犬のフンを自動で回収。犬用お掃除ロボット的なやつ（2021年9月13日）｜BIGLOBEニュース

ユニバーサルロボットの協働ロボットを、自動車部品製造の愛同工業が40台導入 企業リリース | 日刊工業新聞 電子版

「世界は災害を食い止める技術を必要としている」 – SWI https://t.co/wZ2uijUpHx

清水建設、館内設備と連携する自律配送ロボを開発

SMC、世界ロボット大会に登場_中国国際放送局

[第10回] ロボット＋住宅＝？ 答えは「ロボティックスマートホーム」です｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス

世界ロボット大会 最先端ロボット集結 北京　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

北京で「ロボット博覧会」 AIロボットが注目_中国国際放送局

ＡＩで漫画を自動翻訳、作業時間３割削減｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

国際ロボット競技会で栄冠、九州工業大学が重ねた熟練｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ロボットは人間ではなく動物だ：ロボット倫理学者ケイト・ダーリングの提言 | https://t.co/g0yRGRzGa6

産業用水中ドローン DiveUnit300「新機能」と「軽作業が可能なアタッチメント」を発表！｜株式会社FullDepthのプレスリリース

UBTECHパンダロボットがグローバルデビュー：htmlspecialchars($row_Recordset1['name_JP']) ?>：福島民友新聞社 みんゆうNet

投稿画像にAIがボケるサービス「bokete camera」、電通デジタル開発 | TECH+

ダンスもおどれる？！人気ロボットキャラ『メカトロウィーゴ』との特別コラボイベントが開催決定！！｜株式会社スピードリンクジャパンのプレスリリース

「子孫・人類のための投資」…現代自動車会長のロボット戦争 | Joongang Ilbo | 中央日報

アマゾンがようやくKindleソフトウェアを大幅にアップデート、より読書しやすいデザインに | TechCrunch Japan

小中生が考えるSDGs「未来の農業ロボットアイデアコンテスト」 | リセマム

Microsoft for Startupsに農業ロボット開発のAGRIST株式会社が採択されました！｜AGRIST株式会社のプレスリリース

世界ロボット大会 最先端ロボット集結 北京（CGTN Japanese） – Yahoo!ニュース

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