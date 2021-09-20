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2021年09月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年9月20日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

臨機応変に進路を譲り合う。東芝が開発した複数移動ロボの連携システムがスゴイ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

テスラが開発する人型ロボット「Tesla Bot」と電気自動車の意外な関係｜@DIME アットダイム

県人チーム、ロボ競技世界２位に 長岡技科大生らで構成 | 地域 | 新潟県内のニュース | 新潟日報モア

コロナ禍でロボット応用が活性化　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

ロボティクス世界への第一歩に。AIカメラ搭載多脚型ロボットを自宅で組み上げ！「クアッド・クローラーAI」（2021年9月19日）｜BIGLOBEニュース

痛いニュース(ﾉ∀`) : 河野太郎が語る農業「人が寝ててもロボットやAIにやってもらう。夜真っ暗でも、GPSなり何なりで動かすことができる」 – ライブドアブログ

【出前ロボット】、ロサンゼルス国際空港ではマックのダブチをアシスタント型が運ぶ！？

ボストン・ダイナミクスを買収した現代自動車が4足歩行ロボットを工場の安全監視に活用 | TechCrunch Japan

コロナ禍でロボット応用が活性化（CGTN Japanese） – Yahoo!ニュース

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