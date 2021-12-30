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2021年12月30日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年12月30日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

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自動運搬ロボが広告配信5G活用の広告配信機能検証 | 電波新聞デジタル

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イカの泳ぎを模倣した水陸両用ロボ「Velox」が誕生！ – ナゾロジー

「あいつが来たよぉ！」お掃除ロボットが苦手な柴犬。危機的状況に相棒へのホリホリが止まらない【動画あり】 (2021年12月29日) – エキサイトニュース

新宿駅構内で挽きたてコーヒー、AIカフェロボット「root C」を試してみた | 秒刊SUNDAY

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