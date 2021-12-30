2021年12月30日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
SDGsとロボットの「切っても切れない」関係、つながる世界で「全体最適」の知見活かせ 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT
自動運搬ロボが広告配信5G活用の広告配信機能検証 | 電波新聞デジタル
AmazonのAlexaが10歳の女の子に「半差しの電源プラグに硬貨で触れろ」という危険極まりないお題のチャレンジを与えたと発覚 – GIGAZINE
イカの泳ぎを模倣した水陸両用ロボ「Velox」が誕生！ – ナゾロジー
「あいつが来たよぉ！」お掃除ロボットが苦手な柴犬。危機的状況に相棒へのホリホリが止まらない【動画あり】 (2021年12月29日) – エキサイトニュース
新宿駅構内で挽きたてコーヒー、AIカフェロボット「root C」を試してみた | 秒刊SUNDAY
中国｢AI四小龍｣､米制裁リストにそろって指定 | 「財新」中国Biz＆Tech | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
【香港ＩＰＯ】顔認証などＡＩ大手の商湯の初値は公開価格を１．５％上回る – ニュース・コラム – Yahoo!ファイナンス
自作ロボットの技術競う 高校生が熱戦 島田で県大会｜あなたの静岡新聞
ロボットの操作に夢中！ 郡山市ふれあい科学館で体験イベント：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet
「未来の支配」をめぐる米中AI合戦（1/7） | 大紀元 エポックタイムズ
コロワイドグループが配膳・運搬ロボット「Servi」導入。コロナ影響による人手不足解消へ | リテールガイド
Googleの無料AI講座受けてみた 1時間で機械学習の基礎がわかる
【配膳ロボ】、バーガーチェーンもロボの手も借りたい！和牛バーガーもロボットが運ぶ？
ドローン520機、180万円“愛犬誕生日祝い”賛否両論
検索エンジン「百度」の李彦宏CEO 「中国はAI技術の黄金の十年を迎える」_中国国際放送局