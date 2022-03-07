【動画】動く実物大「横浜ガンダムRX-78F00」とお台場「実物大ユニコーンガンダム」が夢の共演　ガンダムポート横浜で開幕

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バンダイナムコグループは、全高18mの“動くガンダム”を展示している「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の開催期間延長を記念して、2月19日(土)から3月13日(日)まで横浜ベイエリアで『GUNDAM PORT YOKOHAMA』を、横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」として開催している。そこでは、全高17mのラストシューティングや、約5mのフリーダムガンダムの展示が行われ、話題になっているのは既報のとおり(関連記事「全高17mのラストシューティングが、約5mのフリーダムガンダムが！「ガンダムポート横浜」開幕、迫力の実物写真を大公開」)。(©創通・サンライズ)



©創通・サンライズ

「RX-78F00 ガンダム」とお台場の「実物大ユニコーンガンダム立像」が夢の共演

そこにガンダムのプロジェクションマッピングが追加される。期間は3月8日（火）から最終日の3月13日（日）までの毎日。場所は、横浜ランドマークタワーのドックヤードガーデン。

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の動くガンダム「RX-78F00 ガンダム」と、東京・お台場のダイバーシティ東京 プラザの「実物大ユニコーンガンダム立像」がプロジェクションマッピングとして共演。右舷と左舷の壁面を使った迫力の体験空間を演出するのだ｡



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

また、『機動戦士ガンダム』と『機動戦士ガンダム UC』の数々の名シーンが時空を超えてクロスする、映像演出も体感できる。劇場版『機動戦士ガンダム II 哀 戦士』の主題歌「哀 戦士」や、『機動戦士ガンダムUC』のエンディング曲「RE:I AM」の音楽に乗せて、作品に登場するキャラクターやモビルスーツが躍動する。

ドックヤードガーデンの造形を活かした立体的な光と映像、音楽が融合した、ここでしか見られない迫力のガンダム体験空間を体験しよう。

■動画

©創通・サンライズ

演出タイトル：『GUNDAM PORT YOKOHAMA』プロジェクションマッピング

「ガンダム イン ドックヤードガーデン 2022 spring」

開催期間 ： 3 月 8 日（火）～3 月 13 日（日）の毎日

演出時間 ： 18:00～最終上映開始時間 20:45 （18 時より 15 分ごとに上映） 1 回あたり約 10 分間

会場 ： 横浜ランドマークタワー ドックヤードガーデン

入場料 ： 無料

主催 ： バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト