横浜ベイエリアで『GUNDAM PORT YOKOHAMA』開催 「動くガンダム」連動企画、全高約17ｍのバルーン展示やガンプラバトルも

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は全高18mの“動くガンダム”を有するガンダムの複合施設「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の開催期間延長を記念して、2月19日(土)から3月13日(日)に横浜ベイエリアで『GUNDAM PORT YOKOHAMA』(ガンダムポート横浜)を開催することを発表した。



©創通・サンライズ

『GUNDAM PORT YOKOHAMA』では、横浜市内の商業施設である横浜ランドマークタワーやMARK IS みなとみらいでの展示や各種企画をはじめ、みなとみらい線各駅とのコラボレーション企画、GUNDAM FACTORY YOKOHAMAとの連動企画など、横浜ベイエリアの各地でガンダムの世界観を楽しむことができる。



「ラストシューティング」を再現した全高約17mのバルーン展示

ランドマークプラザ 1 階 サカタのタネ ガーデンスクエアにて『機動戦士ガンダム』の最終話の名シーン「ラストシューティング」のバルーンを展示する。バルーンは全高約17mの大きさで、ガンダムがジオングヘッドに向けて右手のライフルを真上へ突き出している印象的な場面を再現している。また、11時~21時(毎時00分、30分)には映像や照明による特別演出で、迫力ある名シーンを間近で体感することができる。開催期間は2月19日(土)~3月13日(日)。



©創通・サンライズ

「ガンダム R(リサイクル)作戦」の作品が集結!ランナーを使用した作品などを展示

ランドマークプラザ 1 階 フェスティバルスクエアにて2021年11月に新宿で開催した「ガンダム R(リサイクル)作戦 FINAL」で展示された、「1/1 ランナーガンダムヘッド」や、メディアアーティストやクリエイティブカンパニー NAKED, INC.とのコラボレーション作品を特別展示する。また、同会場でガンプラやガンダムフィギュアの最新アイテムの展示も行う(商品の販売はない)。開催期間は2月19日(土)~3月13日(日)。



©創通・サンライズ

GUNDAM FACTORY YOKOHAMAの“動くガンダム”と「実物大ユニコーンガンダム立像」が登場する「新作プロジェクションマッピング」の上映

ドックヤードガーデンにてGUNDAM FACTORY YOKOHAMA の「RX-78F00 ガンダム」とダイバーシティ東京 プラザの「実物大ユニコーンガンダム立像」が夢の共演をするプロジェクションマッピングを実施する。国の重要文化財に指定されているドッグヤードガーデンで、『機動戦士ガンダム』と『機動戦士ガンダム UC』の作品世界が右舷と左舷の映像壁面を使ってクロスする迫力の体験空間を演出する。開催期間は3月8日(火)~3月13日(日)の毎日。演出は18時15分~20時45分(毎時15分、45分)に実施する。



©創通・サンライズ

注意事項

※新型コロナウイルス感染拡大状況により予告なく内容が変更・中止になる場合がある。

※感染防止対策として1回の上映の観覧人数制限を行う。上限に達した場合には、次回の観覧となる場合がある。また、人数を制限している関係上、観覧できない場合がある。

※混雑状況により並ぶ必要がある。観覧に関する詳細は当日会場にてお尋ね下さい。

フリーダムガンダムのバルーンが吹き抜けに出現!

『機動戦士ガンダム SEED』シリーズに登場するモビルスーツであるフリーダムガンダムが、全高約5mの大きさのバルーンとして1階グランドガレリア上部の吹き抜けに出現する。開催期間は2月19日(土)~3月13日(日)。実施時間は11時~18時。



©創通・サンライズ

ガンダム R(リサイクル)作戦 -『GUNDAM PORT YOKOHAMA』出張版- @MARK IS みなとみらい

リサイクル材を使用したプラモデル「エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み立て体験会 Ver.」と特別冊子を無料配布し、リサイクルについて学ぶ機会を提供する。ランナー(プラモデルの枠の部分)を実際に回収ボックスに入れることで、リサイクルを身近に感じることができる。ガンプラのリサイクル活動についての展示も実施する。開催期間は2月19日(土)~3月13日(日)。実施時間は11時~18時。



©創通・サンライズ

注意事項

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予告なく内容が変更・中止になる場合がある。

※プラモデルの受け取りは一人1回まで。また、6才未満は保護者の同伴が必要。

※プラモデルの無料配布は、先着での配布となる。また、配布数には限りがある。

ガンダムシリーズの最新商品などの展示

5階 イベントスペースにてゲームの最新タイトル、カード、菓子・食品、アパレル、フィギュア、ステーショナリー、雑貨など、バンダイナムコグループのガンダムシリーズ最新商品などを一挙展示する(商品の販売はない)。開催期間は2月19日(土)~3月6日(日)



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

ホワイトベース実物大キャプテンシートが出現!

地下4階 えきまえ広場にて『機動戦士ガンダム』シリーズに登場するホワイトベース艦内を再現し、実物大のキャプテンシートや操縦桿かんの展示を行う(キャプテンシートには着席できない)。キャプテンシート横の壁面には艦内から見える宇宙や地球をイメージした映像を投影する。また、1/144サイズのホワイトベースの展示も実施し、ホワイトベースのスペック解説や名シーンの映像を楽しむことができる。開催期間は2月19日(土)~3月13日(日)。開催時間は11時~18時。



©創通・サンライズ

みなとみらい駅で新作アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース」の展示とカード配布を実施

みなとみらい駅 みらいチューブでは株式会社バンダイが展開し、2022年2月24日(木)より全国で稼働開始する新作アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース」のカード・筐体展示を実施する。ブースに来場した人には『GUNDAM PORT YOKOHAMA』のキービジュアルをデザインした特別なプロモーションカードと、「エールストライクガンダム」のカードがデザインされたB5サイズのジャンボカードダス風チラシをプレゼントする。開催期間は2月19日(土)~3月13日(日)。開催時間は11時~18時。



『GUNDAM PORT YOKOHAMA』限定プロモーションカード(プロモーションカードは各日準備数がなくなり次第配布終了) ©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

馬車道駅にガンプラ 1/1 ガンダムヘッドやガンダム作品のトリックビジョンが登場

馬車道駅の改札内イベントスペース(馬車道駅 B2 改札内)で、ガンプラ 1/1 ガンダムヘッドを展示する。また、2022年6月3日(金)に全国ロードショーの新作映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』や、2022年春に特別編をTV放送予定の『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』をモチーフとしたトリックビジョンが登場する。開催期間は2月19日(土)~3月13日(日)。



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

ガンダム R(リサイクル)作戦 -『GUNDAM PORT YOKOHAMA』出張版- @ 馬車道駅

馬車道駅の改札外イベントスペースで、「ガンダム R(リサイクル)作戦 -『GUNDAM PORT YOKOHAMA』出張版- @馬車道駅」を開催する。リサイクル材を使用したプラモデル 「エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み立て体験会Ver.」と特別冊子の無料配布やランナーの回収、ガンプラのリサイクル活動についての展示を行う。



株式会社BANDAI SPIRITSと株式会社バンダイナムコエンターテインメントが共同で進める、”リアルガンプラバトル”を実現させるための「ROAD TO GUNPLA BATTLE プロジェクト」のテスト稼働イベントをGUNDAM FACTORY YOKOHAMAで開催する。自身のガンプラを持参し、その場でスキャンしてバーチャルのゲーム空間でバトルを楽しむことができる。ガンプラを持参しなくても、会場に用意されたガンプラでバトルを楽しむことも可能。



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

『GUNDAM PORT YOKOHAMA』の6つの会場で、スタンプラリーを開催する。ゴールのGUNDAM FACTORY YOKOHAMA チケットカウンターでは、素敵な限定アイテムをスタンプラリーの賞品として用意している。横浜ベイエリアをスタンプラリーでめぐりながら、各会場でガンダムの世界観を楽しもう。なお、スタンプラリーの賞品引き換えに GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 入場チケットは必要ない。

【賞品】

3個スタンプGET→『GUNDAM PORT YOKOHAMA』限定クリアファイル



©創通・サンライズ

6個個スタンプ GET

『GUNDAM PORT YOKOHAMA』限定クリアファイルに加え、「1/144 RX-78-2 ガンダム 組立体験会 Ver.」と、キットに使用できる『GUNDAM PORT YOKOHAMA』限定ステッカーをプレゼント



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

【スタンプ設置場所】



©創通・サンライズ

2月19日(土)~3月13日(日)※開催時間は各会場の営業時間に準じる。

【スタンプ設置場所】

1.MARK IS みなとみらい 5 階 イベントスペース(2月19日(土)~3月6日(日))

MARK IS みなとみらい 1 階 グランドガレリア(3月7日(月)~3月13日(日))

2.MARK IS みなとみらい 地下 4 階 えきまえ広場

3.横浜ランドマークタワー ランドマークプラザ 1 階 サカタのタネ ガーデンスクエア

4.横浜ランドマークタワー ランドマークプラザ 1 階 フェスティバルスクエア

5.みなとみらい線 馬車道駅 改札付近(改札外)

6.みなとみらい線 元町・中華街駅 中華街方面改札付近(改札外)

ゴール:GUNDAM FACTORY YOKOHAMA チケットカウンター

※賞品の受け取りはGUNDAM FACTORY YOKOHAMAの営業時間内になる。

※GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 営業時間

平日11:00~18:00 (17:00 最終入場) / 土日祝 10:00~20:00 (19:00 最終入場) 定休日 火曜日

【スタンプラリー注意事項】

・スタンプ設置施設の営業時間内で参加ください。

・スタンプ台紙は各スタンプ設置場所と賞品交換場所で配布している。

・スタンプ台紙は一人1冊まで。

・開催期間中、賞品交換は一人1個。

・賞品がなくなり次第、開催期間中であっても賞品交換は終了となる。

・プラモデルの対象年齢は6才以上。6才未満は保護者の同伴が必要。

・同企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がある。