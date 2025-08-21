TOP > ニュース > プレミアム会員限定【見逃し配信】ソフトバンクがNVIDIAやArmと連携、AI時代の通信インフラ「AI-RAN」の全貌を聞く ロボットや自動運転の未来展望【オンラインセミナー】
プレミアム会員限定【見逃し配信】ソフトバンクがNVIDIAやArmと連携、AI時代の通信インフラ「AI-RAN」の全貌を聞く ロボットや自動運転の未来展望【オンラインセミナー】

8月のロボスタ オンラインセミナーを、2025年8月20日（水）に開催しました。今回のテーマは「ソフトバンクがNVIDIAやArmと連携、AI時代の通信インフラ「AI-RAN」の全貌を聞く ロボットや自動運転の未来展望」です。


AI時代の通信インフラ「AI-RAN」の全貌を把握できる貴重な機会となり、多くの視聴者に参加して頂きました。
終了後のアンケートでは95%の方に「このセミナーは推奨できる」と回答していただきました（8月20日夜時点）。


また、このセミナーの評価についての回答では、「とてもよい」が42%、「良い」が53%となり、95%の方に高い評価を頂きました。



セミナーの概要（開催済）

開催日：2025年8月20日
ロボスタ初の【セミナー】「ソフトバンクがNVIDIAやArmと連携、AI時代の通信インフラ「AI-RAN」の全貌を聞く ロボットや自動運転の未来展望
」を開催しました。

■ゲスト講師
ソフトバンク株式会社 執行役員 兼 先端技術研究所 所長
湧川 隆次（わきかわ　りゅうじ）氏

■モデレーター
ロボスタ 編集長 神崎洋治

ソフトバンクは2024年11月、NVIDIA、arm、富士通などと連携して、AI社会に向けた通信「AI-RAN」を発表し、業界に衝撃を与えました。また、ソフトバンクは「AI-RANアライアンス」を設立、更に自らAI-RANサービスを実現するために「AITRAS」を発表。慶應義塾大学SFCで実証実験中の設備を報道陣に公開しました。そこでは、四足歩行ロボットや自動運転での活用デモも実施しました（今回のセミナーでも動画つきで解説して頂きました）。


本セミナーでは、AI社会時代の通信インフラ「AI-RAN」とは何か。どのような先進技術で課題を解決していくのか。「AI-RANアライアンス」の活動と加入のメリットなどについて、深掘りしました。





1.先端技術研究所について
2.「AI-RAN」とは
3.AI-RANの実現に向けて
4.AI-RAN統合ソリューション「AITRAS」について
5.AI-RANを軸としたAI社会インフラのユースケース
6.対談・質疑応答



