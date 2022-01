『安彦良和／機動戦士ガンダム THE ORIGIN展』情報まとめ　来場者特典/ガンプラ付きチケット/図録/上映＆トークイベント/グッズ

機動戦士ガンダム、安彦良和氏の完全監修となる大規模展覧会『安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展』が2022年1月22日(土)~3月21日(祝月)、EJアニメミュージアム(ところざわサクラタウン)にて開催される。



©創通・サンライズ

展覧会開催にあたり、ガンプラ付きチケット、図録、上映&トークイベント、オリジナルグッズ、来場者特典などが発表されている。この記事では最新情報を含めてまとめた。



圧倒的なイラストとともに作品の軌跡を辿る本展覧会の描きおろしイラストが既に公開されていて、それに使用した「RX-78-02 ガンダム」と「MS-06S シャア専用ザクⅡ」を商品化し、そのガンプラ付きチケットの販売もはじまっている。



HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展 Edition









HG 1/144 MS-06S シャア専用ザクII 赤い彗星Ver. 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展 Edition









ところざわサクラタウン開業1周年記念 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展2022年1月22日(土)~2022年3月21日(月祝)前期:2022年1月22日(土)~2022年2月18日(金)後期:2022年2月19日(土)~2022年3月21日(月祝)休館日や開館時間はホームページで確認のこと。⇒販売期間:2021年10月26日(火)14:00~2022年1月21日(金)23:59●通常チケット:1,800円●グッズ付き前売券(ガンダムVer.):5,200円 ※通常前売券に下記のガンプラが付属します。・HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展 Edition●数量限定プレミアム前売券:12,000円通常前売券に加え、1月21日(金)に開催される内覧会の参加券およびグッズ付きチケットに付属するガンプラ2体がセットになったプレミアムな前売券。チケット販売:セブンチケット( http://7ticket.jp/g/002213 ※シャアザクVer.は当日券のみの販売。※ガンダムVer.は前売券が完売した場合は、当日券での販売はない。※商品お渡し時に本人確認をする場合あり。