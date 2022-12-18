2022年12月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
無人兵器が民間人を殺す現実 安価で迎撃困難、ドローンが変える戦場 [ウクライナ情勢]：朝日新聞デジタル
初心者でも使いやすい！ コンパクトで携帯性に優れた超軽量ドローン「DJI Mini 3」 | CAPA CAMERA WEB
Amazon Goに3つの対抗馬 「AIカメラなし」のすごい顧客体験：日経クロストレンド
メタバース用のヴィンテージファッションを取り扱うスタートアップ企業が誕生 | NFT Media | NFTに関する最新情報をお届けするメディア
【自らロボットを組み立ててテスト走行】北海道大学でロボット体験講座|au Webポータル国内ニュース
『細かすぎて』“猫型配膳ロボ”ものまねに衝撃 SNS上でも反響「やばすぎ」「本物見たい」 – ライブドアニュース
Doog／協働運搬ロボット「サウザーライト」を新発売｜通販物流代行・物流コンサルティング・社員教育のイー・ロジット
ボート型ドローンで水中の橋脚調査 従来に比べ、最大80％の時短に 山陽電鉄など実証実験（神戸新聞NEXT） – Yahoo!ニュース
高齢化進む中国の建設業界、高所塗装ロボットで人手不足問題解消（36Kr Japan） – Yahoo!ニュース
攻撃ドローン「日本製部品」 イラン製、ロシアが使用：朝日新聞デジタル
【自らロボットを組み立ててテスト走行】北海道大学でロボット体験講座（STVニュース北海道） – Yahoo!ニュース
MIT Tech Review: GPT-4へ試行錯誤続くオープンAI、「チャットGPT」でも残る課題
話題の「ネコ型配膳ロボット」にまさかの活用法 イオンモールが用意した役割とは：迷子じゃないよ – ITmedia ビジネスオンライン
英調査、スマートスピーカーはユーザーの孤独感を和らげる | スラド ハードウェア