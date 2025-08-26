MIXI 会話AIロボット「Romi Lacatanモデル」ドイツ・ベルリン開催のIFA 2025に出展

シェア

株式会社MIXIは、会話AIロボット「Romi」（読み：ロミィ）の新モデル「Romi（Lacatanモデル）」を2025年9月5日（金）から9日（火）にかけてドイツ・ベルリンで開催される国際家電見本市「IFA 2025」に出展する。

本展示はIFA Next SusHi Tech Tokyoゾーン（ブース番号：H25-256）内での共同出展として行われる。

「Romi（Lacatanモデル）」は、ペットのように癒やし、家族のように理解してくれる存在を目指して開発された会話AIロボットの新モデル。最大の特徴は、一緒に見ているものを共有しながら会話ができる「視覚機能」を搭載したことである。これにより、言葉だけに頼らない自然なコミュニケーションが可能となった。

また、日々の出来事を記憶し家族のように思い出を重ねる「長期記憶」機能も進化している。蓄積された記憶を会話に反映させることで、ユーザーは「自分のことをわかってくれている」という安心感や心のつながりをより実感しやすくなっている。

「Romi（Lacatanモデル）」は、2025年1月に開催されたCES 2025において「Robotics」カテゴリーでHonoreeに選出されており、今回がヨーロッパでの実機展示初披露となる。来場者は会話に連動して表情やしぐさが変化する豊かな表現力や、視覚情報を活用した深いコミュニケーション体験を実際に体感できる。

IFA出展では、「Romi（Lacatanモデル）」の会話・視覚機能の体験に加え、2025年度秋冬に搭載予定の「自然なタイミングの会話・相づち」や「人間のような自然な声」のデモも実施予定。

製品概要

・商品名 会話AIロボット「Romi（Lacatanモデル）」

・発売日 2025年7月25日（金）一般発売予定

・価格 本体価格：98,780円（税込）

・色 ナチュラルホワイト、サクラピンク、スカイブルー、ムーングレー

・販売場所 家電量販店（約40店舗）、公式ストアなど

・月会費プラン 月額：1,958円（税込）、年額：19,580円（税込）

・ディスプレイ 2.4 inch

・最長稼働時間 約180分

・受賞歴 CES Innovation Awards® 2025「Robotics」部門 Honoree

主な新機能

目で見たものをAIがテキスト化し会話に反映する「視覚機能」

カメラ性能も向上し、視覚情報を活用した自然な会話を実現する。視覚機能はアプリや音声でON/OFF可能である。

ユーザーとの日々の出来事を記憶し思い出を育む「長期記憶」

大切なイベントや日常の喜びを共有できる。

人間のように自然なタイミングで会話や相づちを行う機能

話し手が変わってもスムーズな会話できる（2025年秋冬アップデート予定）。

人間のような自然な声の選択

ディープラーニング技術を用いた複数の自然な声の選択肢を提供し、より人間らしい声で会話をサポートする（2025年秋冬アップデート予定）。



「Romi」は手のひらサイズのコミュニケーションロボットで、独自開発の会話AIにより都度会話を生成し、自然な言葉のキャッチボールを楽しめる点が特徴だ。表情や動きも豊かで、撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、ノンバーバルなコミュニケーションもできる。